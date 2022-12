„Sedemstovkové” rýchliky Považan so zmenami, jazdný čas sa predĺži a majú aj nové zastávky

Cestujúci „sedemstovkovými” rýchlikmi Považan medzi Bratislavou a Žilinou môžu počítať s výraznými zmenami v novom cestovnom poriadku v železničnej doprave.

Jazdný čas väčšiny týchto vlakov sa na celej trase predĺži o jedenásť minút na 2 hodiny 34 minút, podľa Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) dôvodom je pridanie nových zastavení v staniciach Pezinok, Brestovany, Dubnica nad Váhom a Ilava.

Prestup na medzištátny EC vlak

V hlavnom meste bude možné prestúpiť na medzištátne EC vlaky smerom do Prahy s prestupným časom päť minút. „V Púchove budú vytvorené prípoje od a na vlaky EC z a do Prahy s prestupným časom 5, resp. 18 minút,“ uviedla ZSSK v súvislosti so zmenami vo vlakovej doprave od 11. decembra.

Mení sa kategória vlakov Považan z regionálnych rýchlikov na rýchliky. Takt týchto vlakov sa posúva približne o jednu hodinu z dôvodu posunu taktu expresov Ex 6xx Tatran. „Všetky vlaky R 7xx budú na rekonštruovaných koridorových úsekoch vedené rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu,“ tvrdí ZSSK.

Vlaky sú zahrnuté v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja.

Tradičné rýchlikové stanice

Na trati medzi Košicami a Žilinou bude podľa nového vlakového grafikonu premávať jeden pár „sedemstovkových“ rýchlikov Tatran.

Vlak R 762 s plánovaným odchodom z Košíc o 19:07 a príchodom do Žiliny o 22:27 jazdí denne a vlak R 765 odchádzajúci zo Žiliny o 4:23 a prichádzajúci do Košíc o 7:53 pôjde v pracovné dni, pričom vlak R 16767 Žilina 6:32 – Košice 9:53 ide v sobotu a nedeľu. „Vlaky budú okrem tradičných rýchlikových staníc zastavovať aj v Krompachoch, Spišských Vlachoch a Smižanoch,“ priblížil národný vlakový dopravca.

Na trati Bratislava-Nové Mesto – Leopoldov – Prievidza bude v úseku Leopoldov – Prievidza rozšírená diaľková doprava v pracovné dni na dvojhodinový takt vlakov. Na trase premávajú „sedemstovkové” rýchliky Bojnice.

Nedostatočná kapacita stanice

Hlavná zmena je vo vedení vlakov na a zo stanice Bratislava-Nové Mesto pre nedostatočnú kapacitu stanice Hlavnej stanice Bratislava.

„Vlaky R 7xx nebudú zastavovať v stanici Pezinok a Šenkvice, náhradou budú vlaky kategórie REX a Os,“ vysvetlila ZSSK s tým, že vlaky nie sú zahrnuté v integrovanom dopravnom systéme bratislavského regiónu. „Z tohto dôvodu príde ku skráteniu cestovnej doby v smere do Bratislavy o 19 minút a v smere do Prievidze o 10 minút,“ doplnila spoločnosť.

Mení sa kategória vlakov z REX na R. Vlak R 740 Bojnice (Prievidza 4:10 – Bratislava-Nové Mesto 7:00) bude v úseku Prievidza – Topoľčany zastavovať ako osobný vlak. V stanici Leopoldov aj naďalej nebude vykonávaný preprah hnacieho koľajového vozidla, vlaky budú v celej trase vedené dieselovou lokomotívou.