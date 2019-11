Slováci uviedli na trh novinku v nabíjaní elektromobilov, projekt je v Európe unikátny

Slováci uviedli na trh nabíjací systém, ktorý monitoruje spotrebu budovy a optimalizuje aktuálny výkon nabíjania podľa rôznych parametrov. Projekt, ktorý by mal byť unikátny v rámci celoeurópskeho priestoru, môžu využívať nielen veľké budovy ako sú nákupné centrá alebo hotely, ale aj bežné rodinné domy. Ako pre agentúru SITA spresnili autori systému AgeVolt, projekt je zatiaľ čisto slovenský.

Stráži rezervovanú kapacitu budovy

„Netajíme sa však tým, že hľadáme investora či už zo Slovenska alebo zahraničia, ktorý by nám pomohol v raste aj na zahraničných trhoch,“ doplnili. Na Slovensku budú prvé nabíjačky systému inštalované v Bratislave. O AgeVolt je však záujem aj v zahraničí . „Rokujeme o predaji nášho systému v Taliansku a Švédsku, záujem prejavili aj Nemci,“ načrtol zakladateľ projektu Ján Zuštiak.

V prípade kancelárskych budov či obchodných centier rieši systém AgeVolt problém s navyšovaním rezervovanej kapacity alebo s pokutami za jej prekročenie, ale aj s preťažením elektrickej siete. Stráži totiž rezervovanú kapacitu budovy a zároveň maximálnu mieru zaťaženia kabeláže v takzvaných úzkych miestach. To znamená, že sa na parkovisko nedostane nikdy viac elektrickej energie, než aktuálna situácia umožňuje. Pri rodinných domoch zase pozná maximálnu mieru elektrického zaťaženia budovy, preto vždy dovolí nabíjanie auta len takým výkonom, aký je aktuálne k dispozícii vzhľadom na spotrebu v domácnosti. Majiteľ tak nemusí meniť ističe za výkonnejšie, ani sa obávať preťaženia siete. Navyše, v prípade využívania fotovoltaiky môže nabíjať elektromobil zadarmo.

Komunikujú s viacerými samosprávami

Každú nabíjačku AgeVolt je zároveň možné pripojiť do siete verejne dostupných nabíjačiek a v režime sale cez ňu prijímať platby. To by mohlo byť zaujímavé pre obce, mestá, či vyššie územné celky. Spoločnosť potvrdila, že v rámci tohtoročnej výzvy na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily komunikovala s viacerými samosprávami, ktoré prejavili záujem o tento systém.

Vo výzve vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR sa prerozdeľovalo 500 tisíc eur. Jej výsledky ešte nie sú známe. Po jej vyhodnotení však rezort podľa predchádzajúcich vyjadrení plánuje vyhlásiť aj druhú. „Aktuálne rokujeme so Združením miest a obcí Slovenska, a to nielen v súvislosti s budúcoročnou výzvou, ale aj ohľadom spolupráce mimo dotačných schém,“ doplnili pre agentúru SITA autori projektu.