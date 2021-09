Stále nevieme, od koho štát odkúpil pozemky za stámilióny eur. Janckulík upozornil na vybielené údaje v zmluvách

Ministerstvo dopravy na čele s ministrom Andrejom Doležalom podľa podpredsedu KDH Igora Janckulíka zavádza občanov a z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR si robí srandu.

Vybielené údaje na zmluvách

Problémové sú pre Janckulíka zmluvy výkupu pozemkov pod bratislavským diaľničným obchvatom D4R7, ktoré sú síce podľa podpredsedu KDH zverejnené, ale základné údaje vybielené. „Naďalej sú teda utajené,“ reagoval v pondelok Igor Janckulík na tvrdenia ministerstva, že zmluvy sú zverejnené už dávno.

KDH pred týždňom vyzvalo vládu, aby urýchlene zverejnila zmluvy výkupu pozemkov pod diaľničným obchvatom D4R7, ktorý má byť otvorený o pár dní. KDH zdôraznilo, že je vo verejnom záujme poznať mená a priezviská predávajúcich, ktorí získali stovky miliónov eur na štátnych pozemkoch.

Mimoriadne nekorektné konanie

Ministerstvo dopravy na sociálnej sieti reagovalo, že „pravda ale je, že tieto zmluvy sú dávno zverejnené na webe Národnej diaľničnej spoločnosti„. Igor Janckulík upozornil, že zverejnenie zmlúv v tejto podobe neznamená odtajnenie predávajúcich a zo strany ministerstva dopravy ide o mimoriadne nekorektné konanie.

„Áno, zmluvy sú formálne zverejnené. Ale na každej zmluve sú údaje o predávajúcich i všetky identifikačné údaje z katastra (LV, číslo parcely) vybielené, teda naďalej utajené. Prečo nie sú zmluvy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, kde by to v takejto podobe nebolo umožnené pre chýbajúce údaje? Minister by mal prestať zavádzať verejnosť a okamžite odtajniť údaje, na ktoré majú občania právo,“ reagoval Janckulík.

Podľa podpredsedu KDH je absurdné, že na informácie čakajú občania dlhšie než na samotný obchvat a že „ani po siedmich rokoch nevieme, od koho štát odkúpil pozemky za viac ako 350 mil. eur“.

KDH pripomína aj vlaňajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o tom, že výkupy pozemkov pod diaľnicou štát tajiť nemá. „Opätovne žiadame vládu zverejniť utajované zmluvy výkupu pozemkov pod D4R7. Vzhľadom na čoskoré otvorenie samotného obchvatu a absurdné predlžovanie zverejnenia údajov by sa tak malo udiať bezodkladne,“ uzatvoril Janckulík.

Agentúra SITA požiadala o reakciu aj rezort dopravy.