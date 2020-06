Štátne železnice plánujú na stravovanie zamestnancov minúť milióny eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú vynaložiť na sprostredkovanie stravovania a občerstvenia svojich zamestnancov počas troch rokov 30,4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Z toho za elektronické stravovacie karty plánujú zaplatiť 29,64 mil. eur a za nápojové poukážky 792-tis. eur bez DPH.

Môžu nakúpiť aj v reťazcoch

Štátny správca železničnej infraštruktúry už vyhlásil verejnú súťaž na poskytovanie týchto služieb vo Vestníku verejného obstarávania. Zákazku rozdelil na dve časti.

Zamestnanci ŽSR sa môžu stravovať vo vybraných stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, bufetoch, lahôdkach a bistrách.

Prípadne môžu nakúpiť v potravinových reťazcoch a obchodoch s potravinami akceptujúcich elektronické stravovacie karty a nápojové poukážky na úhradu ceny stravovania a nealkoholických nápojov. ŽSR mali v prvom štvrťroku 2020 v priemerných prepočítaných počtoch 13 655 zamestnancov.

Kritériom je cena

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 7. júla, platiť musia minimálne do 30. apríla 2021 a kritériom na ich vyhodnotenie je cena. Uchádzači majú podľa podmienok tendra preukázať, že za predchádzajúce tri roky do vyhlásenia verejného obstarávania poskytli elektronické stravovacie karty v celkovom objeme minimálne 15 mil. eur a nápojové poukážky za 500-tis. eur bez DPH.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie Československa aj Česko-slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty.

V Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur, prevádzkuje 3 580 kilometrov tratí, ako aj trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, stanice a zastávky.