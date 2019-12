Štátne železnice vypravia počas sviatkov mimoriadne rýchliky a posilnia aj ďalšie vlaky

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas vianočných a novoročných sviatkov vypravuje celkom 29 vlakov, z toho sú 4 mimoriadne rýchliky a 25 posilových vlakov. Zároveň posilňuje 42 vlakov kategórie IC o 58 vozňov. Informoval o tom v pondelok riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

„Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS,“ ozrejmil Tomáš Kováč.

ZSSK len počas minuloročných zimných sviatkov (21. 12. 2018 – 7. 1. 2019) prepravila 1 672 678 cestujúcich. Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24 144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to znamená meškanie do 5 minút vrátane) až 22 589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo iba 1 555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty.