Uzavretý most v Hlohovci zvýšil záujem o cestovanie vlakom, Trnavský kraj v špičke posilní spoje

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) zabezpečil ďalšie posilnenie vlakovej dopravy na trase medzi Hlohovcom a Leopoldovom.

Kapacity dvoch ranných vlakov budú zdvojnásobené. V rannej a poobednej špičke, ako aj neskoro večer, budú zavedené nové mimoriadne spoje.

Zdvojnásobené prepravné kapacity

Župa tak zareagovala na zvýšený záujem verejnosti o cestovanie vlakmi po úplnom uzatvorení cestného mosta v Hlohovci, ktorý prechádza komplexnou rekonštrukciou. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Aktualizovaný grafikon spojov vedených v pracovných dňoch začne platiť po veľkonočných prázdninách, teda od stredy 20. apríla, a bude zverejnený na www.hlohoveckymost.sk. Prepravné kapacity budú zdvojnásobené pri spojoch odchádzajúcich z Hlohovca do Leopoldova o 5:45 a v opačnom smere s odchodom z Leopoldova o 6:38. Kapacita vlakovej súpravy oboch uvedených vlakov bude zvýšená na celkovo 342 miest na sedenie a 240 miest na státie.

Mesto rozdelené na dve časti

Počas rannej špičky bude pridaný nový spoj s odchodom z Hlohovca o 6:55, ktorý má príchod do Leopoldova o 7:00, kde môžu cestujúci prestúpiť na regionálny rýchlik do Trnavy a Bratislavy s odchodom o 7:04. Popoludní budú pridané dva mimoriadne vlaky, v oboch smeroch po jednom. Prvý vlak pôjde z Leopoldova o 14:34 s pravidelným príchodom do Hlohovca o 14:40. Druhý osobný vlak bude premávať v opačnom smere s odchodom z Hlohovca o 14:53 a príchodom do Leopoldova o 14:59. Úpravy sa týkajú aj neskorých večerných spojov, ktoré budú rozšírené.

Most na ceste II/513 cez rieku Váh v Hlohovci začal Trnavský samosprávny kraj rekonštruovať vo februári. Rekonštrukcia vážne do života obyvateľov Hlohovca zasiahla 30. marca, keď bol most nečakane uzavretý pre autá, cyklistov aj chodcov. Mesto Hlohovec tak zostalo rozdelené na dve časti. Chodci sa na druhú stranu Váhu dostanú len po úzkej lávke, ktorá je súčasťou železničného mosta. Vodiči majú k dispozícii obchádzkové trasy cez Sereď alebo cez Piešťany, každá z nich meria viac ako štyridsať kilometrov. K dispozícii je aj vlakové spojenie medzi Hlohovcom a Leopoldovom, ktoré bolo hlavne v ranných a popoludňajších špičkách nedostatočné.