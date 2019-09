V Česku začali s registráciou vozidiel a vydávaním palubných jednotiek pre nový mýtny systém

V Českej republike sa začala registrácia vozidiel do nového elektronického mýtneho systému. Dopravcovia sú povinní zaregistrovať sa doň a vybaviť vozidlá palubnou jednotkou najneskôr v deň spustenia, teda 1. decembra 2019.

Podmienkou vydania palubnej jednotky je úhrada zábezpeky vo výške 2 468 Kč. Informovala o tom spoločnosť CzechToll, ktorá spolu so spoločnosťou SkyToll pripravuje prevádzku nového elektronického mýtneho systému v ČR.

Najväčšia komplikácia

„Výmena OBU a registrácia do nového systému je pravdepodobne tou najväčšou komplikáciou, s ktorou sa dopravcovia stretnú. Preto sme pripravili registračný proces tak, aby bol čo najjednoduchší. Chceli by sme požiadať všetkých dopravcov, aby si nenechali registráciu do nového systému na poslednú chvíľu, ale aby využili obdobie vyše dvoch mesiacov navyše, počas ktorých je možné vyriešiť problémy so zmenami mýta ešte pred spustením nového systému,“ uviedol generálny riaditeľ CzechToll Matej Okáli.

Od 22. septembra 2019 si môžu dopravcovia splniť svoju povinnosť registrácie na viac ako 200 obchodných miestach, v 15 vybraných pobočkách obchodnej komory Českej republiky, prostredníctvom vydavateľov palivových kariet alebo online na portáli www.mytocz.eu.

V prípade online registrácie dopravcovia dostanú palubnú jednotku poštou, pričom poštovné je bezplatné do Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Slovenska a Poľska.

Zásady zostali nezmenené

Zásady fungovania mýtneho systému v Českej republike zostanú nezmenené. Spoplatňovanie je založené na druhu vozidla a vzdialenosti prejdenej po spoplatnenej komunikácii, pričom platbe mýta bude podliehať použitie spoplatnenej komunikácie motorovým vozidlom s najmenej štyrmi kolesami s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

Kompletné informácie o novom mýtnom systéme môžu dopravcovia získať na webovom portáli www.mytocz.eu alebo na zákazníckej linke +420 243 243 243, ktorá funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Spoločnosť CzechToll, s.r.o. patrí do skupiny PPF. Spolu so spoločnosťou SkyToll pripravuje CzechToll prevádzku nového elektronického mýtneho systému v Českej republike založeného na najmodernejšej satelitnej technológii. Satelitná technológia umožní flexibilné riadenie mýtneho systému a dopravy na českých cestách.