V prešovskej MHD čaká cestujúcich v súvislosti s koronavírusom viacero zmien, respirátory ostávajú v platnosti

Cestujúcich v prešovskej mestskej hromadnej doprave (MHD) čaká od pondelka 4. apríla viacero zmien. Obnovené bude dopytové otváranie dverí a zrušené budú ochranné pásky v prednej časti vozidiel. Podmienkou pre všetkých cestujúcich však aj naďalej ostáva správne nasadený respirátor minimálne triedy FFP2.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, opatrenia vo vozidlách MHD boli zavedené po vypuknutí pandémie v roku 2020, respektíve po rozšírení nových variantov ochorenia COVID-19. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení mení Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) od nového týždňa niektoré pravidlá pre cestujúcich.

Najvýraznejšou zmenou je opätovné obnovenie dopytového otvárania dverí tlačidlom. „Cestujúci si otvoria dvere stlačením príslušného tlačidla, ktoré je v interiéri umiestnené na prídržnej tyči, prípadne priamo na dverách. Obdobne to platí aj pri nástupe do vozidla,“ uviedol hovorca.

Plne klimatizované vozidlá

Dopytové otváranie dverí pomáha udržiavať tepelný komfort vo vozidle, čím sa šetria náklady. V súčasnosti má DPMP v prevádzke 27 plne klimatizovaných trolejbusov a 36 plne klimatizovaných autobusov, teda v súčte nadpolovičnú väčšinu vozidlového parku. Do premávky sú prioritne nasadzované nové, a teda aj klimatizované vozidlá.

„S cieľom zabezpečiť počas blížiacich sa letných mesiacov čo najvyššiu účinnosť klimatizácie, je žiaduce, aby nedochádzalo k zbytočnému úniku vychladeného vzduchu počas obsluhy zastávok. Dopytové otváranie dverí má zároveň pozitívny dopad aj na zníženie opotrebovania jednotlivých komponentov vo vozidle,“ vysvetlil Tomek.

Rušia sa ochranné pásky za vodičom

Dodal, že po viac ako dvoch rokoch sa rušia ochranné pásky, ktoré boli inštalované za kabínou vodiča. „Opatrenie malo za cieľ ochrániť vodičov pred prípadnou nákazou zo strany cestujúcich a minimalizovať tak riziko personálnych výpadkov, ktoré by mohli ovplyvniť premávku MHD. V reakcii na postupné rušenie opatrení zo strany štátu a s ohľadom na postupný nárast počtu prepravených cestujúcich pristúpi DPMP k odstráneniu týchto pások vo všetkých vozidlách,“ vysvetlil hovorca.

Cestujúci tak budú mať opäť k dispozícii aj miesta na sedenie a státie v prednej časti vozidla, čo umožní čiastočne navýšiť kapacitu spojov, nakoľko z personálnych dôvodov premávajú trolejbusové linky 4, 8 a 38 aj naďalej v prázdninovom režime.

Povinnosť nasadenia respirátorov

Súbežne so zrušením ochranných pások sa tiež obnoví používanie predných dverí cestujúcimi. Povolené bude vystupovanie cestujúcich, avšak nástup cez tieto dvere bude umožnený len cestujúcim so zníženou schopnosťou pohybu a cestujúcim so zrakovým postihnutím, ktorí majú v prednej časti vozidla vyhradené miesto na sedenie. Vo všetkých vozidlách prebieha počas tohto víkendu tepovanie predných sedačiek.

V platnosti ostáva nariadenie o povinnosti cestujúcich mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom triedy FFP2. Naďalej pozastavený je aj doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča. „Obnovenie doplnkového predaja cestovných lístkov sa uskutoční po zavedení úpravy tarify MHD, ktorá je momentálne v príprave,“ dodal Tomek s tým, že všetky vozidlá MHD sú aj naďalej v pravidelných intervaloch dezinfikované pomocou špeciálneho aerosólového roztoku aplikovaného vysokotlakovým rozprašovačom.