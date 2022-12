V uliciach Bratislavy už na špeciálnej linke so symbolom snehovej vločky premávajú dve vianočné električky (foto)

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypravil v nedeľu 11. decembra do ulíc hlavného mesta dve vianočné električky. Ako informuje hovorca DPB Martin Chlebovec, električky budú premávať centrom mesta na špeciálnej linke so symbolom snehovej vločky až do 6. januára 2023.

„Prvým vozidlom je historická električka T2 (#215), ktorá je dekorovaná v tradičnom vianočnom duchu. Zdobia ju zelené vetvy čečiny, vianočné ozdoby, vianočné vence a množstvo svetelných reťazí,“ uviedol hovorca DPB.

Druhou električkou je kĺbové vozidlo K2G (#7085), ktorého vzhľad je výtvorom slovenských dizajnérov zastrešených umeleckým projektom Biela noc.

„Z vonkajšej strany na prvý pohľad upúta netradičná zrkadlová fólia so sériou autorských vločiek odkazujúcich na medziľudské vzťahy, jedinečnosť okamihov a rôznorodosť,“ priblížil Chlebovec. Vizuál dopĺňajú svetelné reťaze a nadrozmerná svetelná vločka v zadnej časti interiéru vozidla vyrobená špeciálne pre túto príležitosť.

Obe električky jazdia denne centrom mesta okružnou trasou: Jesenského – Nám. SNP – Kapucínska – nábrežie – Jesenského, pričom po trase obslúžia všetky zastávky. Vianočné električky nebudú premávať počas 24. a 25. decembra 2022 a 1. januára 2023. Preprava cestujúcich je v oboch vozidlách bezplatná.