Video: Spoločnosť Qantas uskutočnila rekordne dlhý komerčný let, lietadlo úspešne pristálo v Sydney

Lietadlo austrálskej leteckej spoločnosti Qantas v nedeľu zavŕšilo svoj prvý komerčný let z New Yorku do Sydney bez medzipristátia. Účelom testovacieho letu bolo preveriť vplyv ultra dlhých trás na posádku i cestujúcich. Boeing 787-9 Dreamliner pristál v Sydney v nedeľu ráno po 19 hodinách a 16 minútach letu – najdlhšieho na svete. Austrálske aerolinky let využili na uskutočnenie testov, ktoré zahŕňali monitorovanie mozgovej činnosti pilotov či hladín melatonínu v tele posádky. Na palube sa nachádzalo celkovo len 49 ľudí, aby minimalizovali náklad a mohli tak zabezpečiť dostatok paliva na cestu.

Úspech je súčasťou plánov Qantas pridať ultra dlhé lety do svojej ponuky. Najbližšie testovacie lety sa uskutočnia v novembri z Londýna do Sydney a v decembri opäť z New Yorku do Sydney.