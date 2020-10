Vlaky by mohli prepraviť viac ľudí a tak odľahčiť cesty od áut, ak by zvýšili svoju priemernú rýchlosť

Zvýšenie priemernej rýchlosti v diaľkovej železničnej doprave na 140 kilometrov za hodinu a v regionálnej na 80 kilometrov za hodinu zabezpečí prepravu dvojnásobného počtu cestujúcich. To je 150 miliónov cestujúcich ročne.

Informoval o tom prostredníctvom sociálnych sietí minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, ktorého rezort sa snaží tieto zmeny v rýchlosti vlakov zrealizovať v rámci modernizácie železničnej siete na Slovensku.

Minister dopravy a výstavby je presvedčený, že zvýšenie priemernej rýchlosti vlakov zabezpečí aj odľahčenie ciest. Aby sa to dosiahlo, treba podľa neho naštartovať dlhodobý ozdravný proces železničnej infraštruktúry, pričom plán obnovy môže byť prvým impulzom. Aj z toho dôvodu rezort dopravy a výstavby navrhuje investovať na obnovu železničnej infraštruktúry 700 miliónov eur.

Keďže však podľa Doležala investičný dlh dosahuje až 10 miliárd eur, je nevyhnutné urobiť systémové zmeny, a to nielen s pomocou európskeho plánu obnovy a európskych fondov, ale aj nástrojom na dlhodobé financovanie dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Jedným z priorít rezortu dopravy a výstavby je investovať viac do železníc, ako do ciest.