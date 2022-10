Diaľničný tunel Sitina v Bratislave počas nočných víkendových hodín uzatvoria, dôvodom je jesenná údržba. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť.

Tunel bude uzatvorený od piatka od 22:00 do soboty 22. októbra 10:00, od soboty 22:00 do nedele 23. októbra 10:00 a od nedele 22:00 do pondelka 24. októbra 4:00.