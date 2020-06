Vranov nad Topľou už plánuje severný obchvat okolo mesta, hotový by mohol byť v roku 2022

Dopravu na hlavnom ťahu vo Vranove n/Topľou by od roku 2022 mohol odľahčiť severný obchvat mesta. Odhadované náklady na jeho výstavbu sú zhruba 10 až 11 miliónov eur. Ďalší viac ako milión eur by mal stáť výkup pozemkov. Financovanie stavby má zabezpečiť Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Mesto musí vykúpiť pozemky

Princípy dohody na príprave investície do severného obchvatu mesta Vranov n/Topľou schválili krajskí poslanci na májovom zasadnutí.

Do konca júna má mesto podpísať dohodu so Správou a údržbou ciest (SÚC) PSK o spoločnom postupe prác. Ešte pred podpisom dostanú zmluvu na odsúhlasenie vranovskí mestskí poslanci.

„Mesto deklarovalo, že budeme maximálne súčinní pri príprave tohto obchvatu. Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta dáme za symbolické jedno euro PSK do trvalého užívania, alebo vlastníctva. Takisto sa personálne a organizačne budeme podieľať na vysporiadaní pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta a odkupovať ich bude PSK,“ uviedol po spoločnom rokovaní primátor mesta Vranov n/Topľou Ján Ragan.

Väčšinu pozemkov majú podľa neho k dispozícii súkromní vlastníci. Predpokladaný rozsah zabratia pozemkov počíta so zhruba 40-tisíc metrami štvorcovými.

Pozemky v hodnote milióna eur

Odhadovaná finančná hodnota výkupu by nemala byť vyššia ako 1,1 milióna eur. Podstatnú časť finančných prostriedkov na samotnú výstavbu má zabezpečiť samosprávny kraj.

„Dnešný odhad na základe trhových cien je zhruba v rozpätí od 10 do 11 miliónov eur v stavebných prácach. Financovanie, odkiaľ táto stavba bude mať zdroje, je otázkou definitívneho rozpočtu a rozhodnutia vedenia VÚC, aké zdroje je schopné získať,“ uviedol riaditeľ SUC PSK Marcel Horváth.

Podľa Ragana by sa samosprávny kraj mohol uchádzať o prostriedky zo zdrojov Európskej únie, prípadne stavbu financovať z vlastného rozpočtu, alebo úverových zdrojov.

Financovanie zabezpečí kraj

Po výstavbe by podľa neho mesto zobralo do správy terajšie komunikácie samosprávneho kraja.

„Ďalšie zariadenie ako chodníky, verejné osvetlenie, na všetkých týchto veciach sa vieme dohodnúť, pretože je to náš prioritný záujem a sme veľmi radi, že podstatnú časť finančných prostriedkov zabezpečí samosprávny kraj,“ dodal.

Ako informoval Horváth, plánovaný obchvat má byť priamym napojením na cestu prvej triedy, kde by mala byť zachovaná kruhová križovatka, z ktorej v dĺžke 1,2 kilometra, pri križovaní dvoch vodných tokov a železnice, by sa vodiči dostali do priemyselnej časti mesta.

„Následne sa napojí na cestu, ktorá prechádza v pôvodnej trase cez mesto a ďalej pokračuje do priľahlých obcí,“ skonštatoval riaditeľ SÚC PSK.

Stavať by sa mohlo na jeseň budúceho roka

Ako dodal, aktuálne je dokumentácia na územné rozhodnutie na pripomienkovaní u správcov inžinierskych sietí.

„Čakáme na definitívne rozhodnutia ako previesť vodu, ako križovať železnicu. Tieto rozhodnutia by mali výrazne ovplyvniť ďalší postup v investičnom procese a posunúť celý projekt do územného konania, teda požiadať o rozhodnutie u umiestnení stavby,“ skonštatoval Horváth.

Po majetkoprávnom vysporiadaní chcú cestári začiatkom budúceho roka podať žiadosť o stavebné povolenie.

„Pokiaľ to bude bez problémov, výber dodávateľa môže trvať niekedy až pol roka. Ovplyvnené je to aj tým, z akých zdrojov sa to bude financovať, pretože sú tam rôzne postupy. Reálny odhad začiatku výstavby je teda jeseň 2021,“ skonštatoval riaditeľ prešovských cestárov.

„Je úplne reálne, že by sa tento obchvat postavil do roku 2022,“ doplnil primátor Ragan.