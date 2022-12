Výmena starých vlakov na východe bude výhodnejšia ako sa čakalo, investícia prinesie zlepšenia pre cestujúcich aj životné prostredie

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) považuje projekt Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) na výmenu piatich starých vlakov v okolí Košíc a Prešova za nové nízkopodlažné s kapacitou tristo miest v skutočnosti za ešte lepší, ako vypočítala štúdia.

Lepšie pre cestujúcich aj životné prostredie

„Od roku 2025 najazdia vlaky vďaka reformnému grafikonu podstatne viac, čím sa zvýši využitie nových vozidiel,“ informovala v piatok na sociálnej sieti inštitúcia. ZSSK chce pokryť investičné náklady vo výške takmer 51 miliónov eur z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Analytici odporúčajú pokračovať v projekte. „Náhrada starých rušňov je potrebná a je v súlade s odporúčaniami Plánu dopravnej obslužnosti. Súčasné vlaky o 10 rokov presiahnu svoju životnosť a nie sú vhodné do prímestskej a regionálnej dopravy. Nové vlaky skrátia prestoje v staniciach a tým ušetria čas cestujúcim. Znížia tiež dopady na životné prostredie vďaka menšej spotrebe energie,“ uviedol ÚHP o projekte národného vlakového osobného dopravcu.

Bezpečnosť na 1. mieste

ZSSK by mala zároveň inštalovať Európsky zabezpečovací systém ETCS do vozidiel už pri výrobe, nie dodatočne po uvedení do prevádzky. „Znížili by sa tým náklady (potenciál úspor 800-tisíc eur) a zabránilo by sa zbytočnému odstaveniu vlakov mimo prevádzky.

Na tratiach Kysak – Košice – Čierna nad Tisou bude systém ETCS po roku 2030 tak či tak povinný,“ poznamenali experti. Podľa nich chýba zdôvodnenie, prečo majú nové vlaky jazdiť na trati Prešov – Košice – Čierna nad Tisou. „Vhodnými môžu byť aj iné trate v okolí Košíc alebo Banskej Bystrice,“ dodal ÚHP.