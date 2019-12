Výstavba úsekov D4 a R7 pokračuje vo vysokom tempe, niektoré sú v dokončovacích fázach

Výstavba úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy podľa spoločnosti D4R7 Construction, s. r. o., pokračuje vo vysokom tempe. Hlavný zhotoviteľ stavby v rámci PPP projektu o tom informoval vo štvrtok s tým, že väčšina prác pozdĺž takmer celej trasy R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec – Dunajská Lužná – Holice je vo vysokých dokončovacích fázach.

Práce na križovatkách Prievoz, Slovnaftská, Dunajská Lužná, Šamorín a Holice podľa spoločnosti napredujú podľa plánu. V prípade Prievozu budú ďalšie etapy otvorené v súlade s harmonogramom dopravy dohodnutým s Políciou SR a ďalšími príslušnými úradmi.

V úvodných mesiacoch odovzdajú 24 kilometrov

„Na úsekoch 4 a 5 medzi križovatkou Ketelec a obcou Holice prebiehajú v týchto dňoch dokončovacie práce, ako je inštalácia betónových zvodidiel či protihlukových bariér. V úvodných mesiacoch roku 2020 odovzdáme vodičom 24 kilometrov rýchlostnej cesty R7 (z 32 km),“ povedal generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel.

Na stavbe dunajského súmostia na úseku D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever je podľa zhotoviteľa dokončené východné predmostie v dĺžke 1 280 metrov. Pokračujú práce na 18. segmente, ktorý je z tejto strany zároveň posledným. V najbližších dňoch tak bude hrubá stavba východnej časti súmostia hotová a výsuvnú skruž, jednu z najväčších na svete, začnú demontovať. Je tiež dokončených 850 metrov budúceho mosta zo západnej strany, práce sa dostali do svojej poslednej etapy s plánovaným ukončením vo februári. Ako spoločnosť poznamenala, aj výstavba Kajakového a Dunajského mosta pokračuje plynulo a v plnom nasadení. Dokončené sú štyri nulté segmenty (tzv. zárodky) nad vodným tokom. Dokončujú aj práce na kompenzačných opatreniach v podobe sprietočnenia Biskupického ramena.

Najväčší infraštruktúrny projekt na Slovensku

„Cesta medzi križovatkou Ketelec a obcou Rovinka bude otvorená začiatkom roka 2020 spolu so súvisiacim úsekom R7. Všade tam, kde je to možné, napredujú práce s plným nasadením,“ priblížila D4R7 Construction stav prác na časti úseku D4 križovatka Ketelec – Ivanka, sever – Rača. Pokračuje asfaltovanie vozovky, na križovatkách Čierna Voda, Ivanka, západ a Ivanka, sever tiež pokračujú práce podľa plánu.“Pokračuje aj prekládka cesty pri križovatke Čierna Voda. Predpokladá sa, že v priebehu roka 2020 budú odovzdané zvyšné úseky D4 z Ketelca do Rače,“ dodal zhotoviteľ.

Výstavba piatich úsekov D4 a R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov (z toho dva úseky D4 a tri úseky R7) je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom nielen na Slovensku. Zároveň ide o jeden z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu D4R7 je Zero Bypass Limited (Obchvat Nula), ktorý zabezpečuje financovanie, výstavbu a budúcu 30-ročnú prevádzku D4 a R7. Súčasťou konzorcia sú spoločnosti Cintra, Macquarie Capital a Porr AG. Spoločnosť D4R7 Construction je hlavným zhotoviteľom stavby a sú v nej španielska spoločnosť Ferrovial Agroman a rakúsky Porr Bau. Koncesnú zmluvu pre projekt D4 a R7 uzatvorili Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Zero Bypass Limited v máji 2016.