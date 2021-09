Z Bratislavy sa bude lietať do Dubaja, letenky sú už v predaji

Česká letecká spoločnosť Smartwings otvorí 24. októbra tohto roka priame letecké spojenie z Bratislavy do Dubaja v Spojených arabských emirátoch (SAE).

Charterové lety aj do Ománu

Linku bude počas zimného letového obdobia prevádzkovať raz týždenne každú nedeľu s lietadlom Boeing 737 MAX 8. Informoval o tom v utorok letecký dopravca s tým, že letenky do Dubaja sú už v predaji. Pravidelnú leteckú linku do Dubaja bude zabezpečovať aj z Prahy od 20. októbra denne.

Smartwings v súčasnosti prevádzkuje charterové lety z Bratislavy a Košíc do destinácií v Grécku, Turecku a Egypte. V zimnom období (od konca októbra 2021 do konca marca 2022) bude z Bratislavy okrem spojenia do Dubaja zabezpečovať aj charterové lety do letoviska Salalah v Ománe raz týždenne. Pravidelnú linku z Bratislavy do Dubaja pred začiatkom pandémie koronavírusu zabezpečovala spoločnosť flydubai zo SAE, ale doposiaľ ju neobnovila.

Špeciálne lety pre významné organizácie

Smartwings je najväčšia česká letecká spoločnosť so spojeniami do 60 destinácií. Lety prevádzkuje z Česka, ale aj zo svojich základní na Slovensku, v Poľsku, vo Francúzsku, v Maďarsku a na Kanárskych ostrovoch. Od začiatku októbra bude po novom zabezpečovať leteckú dopravu tiež z desiatich letísk v Nemecku a vo Švajčiarsku pre nemecké cestovné kancelárie.

Smartwings okrem pravidelných a charterových letov dlhodobo zabezpečuje aj špeciálne lety pre významné organizácie po celom svete či pre športové kluby.