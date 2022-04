Z letiska v Bratislave sa stále lieta menej ako pred pandémiou, situáciu ovplyvnila aj vojna na Ukrajine

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika vybavilo v prvom štvrťroku tohto roka viac ako 137 tis. cestujúcich na prílete aj odlete. V rovnakom období predchádzajúceho roka pritom z dôvodu obmedzení letov počas koronakrízy prešlo letiskom iba niečo viac ako 15 tis. pasažierov.

Zvýšený záujem o Lanzarote

Najviac cestujúcich smerovalo od januára do marca letecky z Bratislavy do Londýna, Dublinu aj Milána a z nich do Bratislavy, záujem vzrastal aj o letecké linky do Lanzarote na Kanárskych ostrovoch, do Kodane či Dubaja s dopravcom Smartwings.

„Hoci sme v prvom štvrťroku zaznamenali nárast počtu odbavených cestujúcich o 907 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oproti obdobiu spred pandémie koronavírusu v roku 2019 dosahuje počet pasažierov len necelú polovicu,“ zhodnotil prvé tri mesiace roka generálny riaditeľ letiska Dušan Keketi.

Výsledok ovplyvnilo zrušenie letov na Ukrajinu

„Pritom už vo februári sme z hľadiska počtu cestujúcich prekonali celý minuloročný prvý polrok, no prevádzkový výsledok zároveň ovplyvnilo zrušenie plánovaných letov na Ukrajinu,“ doplnil. Pozitívom je podľa neho stúpajúci trend vybavených cestujúcich každý mesiac aj očakávaná silnejšia letná sezóna.

Počas prvých troch mesiacov roka sa uskutočnilo na bratislavskom letisku spolu 4 476 letov, pričom vlani to bolo v rovnakom období 2 553 vzletov a pristátí lietadiel. Zároveň bolo v prvom štvrťroku vybavených 4 901 ton leteckého nákladu. V samotnom marci sa uskutočnilo 1 996 letov, ktoré prepravili 58 995 cestujúcich. Vlani v marci prešlo letiskom 3 777 pasažierov na prílete a odlete a zrealizovalo sa 974 odletov a príletov.