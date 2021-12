Za každého nezaočkovaného pasažiera, ktorý priletí do Ghany, budú musieť aerolinky zaplatiť pokutu

Ghana udelí pokutu leteckým spoločnostiam vo výške 3500 dolárov za každého cestujúceho, ktorý priletí do tejto západoafrickej krajiny bez toho, aby bol úplne zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19.

Toto najnovšie opatrenie patrí k najprísnejším obmedzeniam v regióne.

Ako uviedla štátna Ghana Airport Company, aerolinky budú taktiež čeliť rovnakej sankcii v prípade, ak cestujúci nevyplnia formulár o zdravotnom stave ešte pred odletom na Medzinárodné letisko Kotoka v metropole Akkra.

Kým Ghančania, ktorí priletia do vlasti bez splnenia uvedených požiadaviek, poputujú do 14-dňovej karantény, cudzincom môžu zamietnuť vstup do krajiny.

Ghana začala vyžadovať potvrdenia o úplnom zaočkovaní od všetkých pasažierov starších ako 18 rokov, keďže zhruba 60 % nových prípadov koronavírusu počas ostatných dvoch týždňov súviselo s letiskom v Akkre.