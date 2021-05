Za urýchlenú dostavbu severného obchvatu Prešova spísali ľudia petíciu, hárky odovzdali na ministerstvá

Petíciu so 4 325 podpismi za urýchlenie výstavby 2. etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova, odovzdali v stredu 12. mája zástupcovia občianskeho združenia Náš Prešov na ministerstve dopravy a ministerstve financií.

Uviedol to na štvrtkovom brífingu v Prešove predseda združenia René Polačok s tým, že súčasťou podporných aktivít k petícii a výzve je aktuálne aj oslovenie predstaviteľov všetkých miest a obcí v rámci kraja, ktorých vyzvali, aby miestne zastupiteľstvá prijali výzvu k výstavbe R4.

Podľa člena združenia Náš Prešov Jozefa Bednára výstavba tejto rýchlostnej cesty má výrazný ekonomický a spoločenský prínos. „Už len samotná výstavba spôsobí zvýšenie zamestnanosti, ktoré je tak veľmi potrebné v tomto regióne,“ zdôraznil Bednár.

Súťaž už v auguste

Ako doplnil člen združenia Ján Benko, z rokovania na ministerstve dopravy sa vrátili s dvoma správami. Tou pozitívnou podľa neho je, že na druhú etapu severného obchvatu mesta Prešov má byť vyčlenené finančné krytie a úsek by mal ísť do výstavby.

Do konca júna by mal byť daný úsek posúdený Útvarom hodnoty za peniaze, ktorý si vyžiadal zaktualizovať dopravný model. V prípade dodržania tohto termínu podľa Benka by tak mala byť v auguste vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby.

„To znamená, keďže poznáme všetky tie procesy a dĺžku stavby, tak v roku 2026 by sa mal previezť prvý motorista aj po druhej etape severného obchvatu,“ uviedol Benko. Doplnil, že pozitívom je tiež to, že medzi top priority výstavby v najbližších rokoch sa dostal aj úsek Lipníky – Kapušany.

Do úvahy pripadá aj financovanie cez PPP

Negatívne správy ale podľa neho súvisia s ďalším pokračovaním výstavby R4. „Čo je ale opäť pozitívum je to, že prebieha práve na ministerstve dopravy analýza dopravných tokov. Prísľub je taký, že po tejto analýze, keď budú naozaj reálne čísla, nie čísla, ktoré boli robené v roku 2015, tak by sa mali jednotlivé úseky R4 opäť posunúť vyššie v rámci prioritizácie. Takže toto nás takisto potešilo,“ uviedol Benko.

S ministerstvom sa podľa jeho slov rozprávali aj o možnostiach financovania prostredníctvom PPP projektu. Jedným z kandidátov má byť podľa predstaviteľov združenia aj celá trasa R4. Ako problém sa však združeniu javí nedostatočné financovanie cestných investícií v objeme 0,8 percenta HDP. Zvýšenie tejto sumy na 1,3 percenta HDP má byť aj cieľom ďalších rokovaní OZ Náš Prešov na ministerstve financií.