Zabezpečenie technológie v tuneli Višňové môže trvať dva roky, opäť hrozí predĺženie lehoty na dostavbu tohto úseku

Zabezpečenie technológie tunela Višňové a informačného systému na úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala môže trvať najviac dva roky od účinnosti zmluvy s budúcim dodávateľom.

Vyplýva to z tendra Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) zverejneného v pondelok vo Vestníku verejného obstarávania. Celková odhadovaná hodnota zákazky dosahuje takmer 71,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Bezpečnosť nadovšetko

Pri vyhodnotení ponúk v tendri na technológiu tunela a informačný systém diaľničného úseku pri Žiline rozhodujú tri kritériá. Navrhovaná celková cena má najvyššiu váhu – 86 %, predĺžená záručná doba a záručný servis 4 % a lehota výstavby 10 %. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 25. októbra, platiť musia minimálne do 30. septembra 2023.

„Vyhlásenie súťaže je ďalším významným míľnikom pri stavbe tunela Višňové. Bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou, a preto budeme dbať na to, aby sme súťažou zabezpečili do tunela Višňové najmodernejšie dostupné technológie,“ uviedol minulý týždeň minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Dokončenie stavby sa môže predĺžiť

Predpokladaná lehota naprojektovania a realizácie kompletného technologického vybavenia tunela aj informačného systému úseku D1 spolu s trvaním verejnej súťaže môže mať vplyv na predĺženie dokončenia tejto problematickej stavby.

Samostatné stavebné práce na dokončení diaľnice v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel Višňové 7,5 kilometra, trvajú od mája 2021.

Pre nevyhnutné opravy v tuneli po predošlom zhotoviteľovi sa lehota výstavby môže predĺžiť minimálne do septembra 2024 a zvýši sa aj zmluvná cena výstavby. Združenie na čele so spoločnosťou Skanska SK, a. s., sa pôvodne zaviazalo diaľnicu dostavať takmer za 255 miliónov eur bez DPH do konca roka 2023.