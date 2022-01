Začalo sa pojednávanie s nemeckou statičkou pre pád mosta pri Iliašovciach, ktorý si vyžiadal štyri obete

Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa dnes začína pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. v súvislosti s pádom rozostavaného mosta pri obci Iliašovce v okrese Spišská Nová Ves v roku 2012. Čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia.

Zle naprojektovaná mostná konštrukcia

Ako statička zahraničnej obchodnej spoločnosti so sídlom v Nemecku mala chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie mostného objektu na stavbe diaľnice D1 Jánovce – Jablonov.

Pojednávanie sa koná bez fyzickej účasti statičky prostredníctvom telemostu. Dôvodom je pandémia a ďalšie okolnosti v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Obe strany dnes v úvode pojednávania uviedli, že nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste.

Pád časti mosta zabil štyroch ľudí

Spisový materiál pozostáva zo 7 800 strán. Poškodení si dnes plánujú uplatniť náhradu škody. „Vnímam to pozitívne, že konečne sa niečo začalo po dlhom čase a dúfam, že to, čo sa začalo, sa aj rýchle skončí, a skončí to spravodlivo. Čiže tak, ako je to v obžalobe, ako prokurátor dal za vinu statičke, ktorá pochybila,“ uviedol pred pojednávaním pre médiá Lukáš Chovan, syn jednej z obetí tragédie, ktorý prišiel na súd s mamou.

Je presvedčený o vine statičky a stotožňuje sa s podanou obžalobou prokurátora. Chovana trápi, že prípad nie je ani po takmer desiatich rokoch uzavretý. „Otec tu nie je a nevieme presné pozadie toho, čo sa tam stalo,“ dodal.

Tragédia sa stala v piatok 2. novembra 2012 približne o 14:30. Pri betonáži druhého poľa mostnej konštrukcie pri výstavbe prvého úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov vtedy zlyhala podperná konštrukcia. Následkom toho sa zrútila betónová časť v dĺžke približne 25 metrov a šírke 15,25 metra. Nešťastie si vyžiadalo štyri životy, jedenásť ľudí sa zranilo. Vyšetrovanie pádu mosta ukončila prokurátora v septembri 2020.