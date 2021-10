Zbankrotovaná Alitalia sa rozlúčila s cestujúcimi po 74 rokoch, nahradí ju nová spoločnosť ITA

Zbankrotovaná talianska letecká spoločnosť Alitalia uskutočnila vo štvrtok posledné lety predtým, ako oficiálne ukončila svoje 74-ročné pôsobenie.

Od piatka 15. októbra 2021 totiž prestala Alitalia existovať a nahradila ju nová letecká spoločnosť, ktorá sa sformovala pod názvom ITA (Italia Trasporto Aereo).

Naposledy sa letelo z Cagliari

Posledným letom spoločnosti Alitalia bol let zo sardínskeho Cagliari na rímske Letisko Leonarda da Vinci-Fiumicino krátko pred polnocou.

Väčšinu bežných cestujúcich však pravdepodobne nezasiahne výrazná zmena. ITA vo štvrtok dokončila rokovania o kúpe značky Alitalia a domény Alitalia.com, pričom za právo používať názov Alitalia zaplatila 90 miliónov eur.

Štvrtina zamestnancov ostane

Európska únia odobrila poskytnutie vládnych prostriedkov novej leteckej spoločnosti vo výške 1,35 miliardy eur. ITA si však plánuje ponechať iba asi štvrtinu z pôvodných približne 10-tisíc zamestnancov Alitalie. Tí v ostatnom období organizovali viacero štrajkov a protestov, počas ktorých odsúdili zaobchádzanie s nimi.

Vyslovili pochybnosti o životaschopnosti novej leteckej spoločnosti, keď uviedli, že množstvo pracovníkov, trasy a flotila sú pravdepodobne zamerané na to, aby bola atraktívna pre potenciálneho zahraničného kupca.

Plánované lety

ITA plánuje prevádzkovať lety z Milána a Ríma do New Yorku a z talianskej metropoly do Tokia, Bostonu a Miami.

Medzi európskymi destináciami z Ríma a milánskeho letiska Linate budú napríklad Paríž, Londýn, Amsterdam, Brusel, Frankfurt nad Mohanom a Ženeva.