Železnice plnia sľub východniarom, predstavili nové osobné vozne 2. triedy (video+foto)

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK) nasadila do prevádzky štyri z plánovaných 17 nových osobných vozňov druhej triedy.

Premávať budú prioritne na východnom Slovensku na tratiach Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč.

Národný vlakový osobný dopravca o tom informoval v stredu s tým, že investíciu za 33 miliónov eur financuje Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 až 2020.

Splnený sľub východniarom

Všetkých 17 klimatizovaných osobných vozňov, ktoré sú stavané na rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu, s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu, pribudne do vozidlového parku ZSSK do septembra 2023.

„V ZSSK plníme sľub východniarom, že po investíciách na severnom a strednom Slovensku opäť prichádza ich chvíľa,“ povedal v Košiciach pri prezentácii jedného zo štyroch nových vozňov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň.

Zásadnou rekonštrukciou prešla zatiaľ polovica vozidiel dopravcu.

Vozne na hranici životnosti

Nové moderné vozne na východe Slovenska doplní 35 zmodernizovaných, z ktorých bolo dodnes dodaných 12 kusov. Aj tento projekt za 32 miliónov eur je financovaný zo zdrojov Európske únie a má byť dokončený v budúcom roku.

„Týchto 52 vozňov tak postupne nahradí tie najstaršie neklimatizované osobné vozne, ktoré sú na hranici životnosti a nespĺňajú štandardy cestovania v 21. storočí. Ich obstaraním sa zníži priemerný vek vozidlového parku v regióne Košíc a Prešova a zvýši sa kvalita poskytovaných služieb,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.