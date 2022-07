Železnice SR budú odoberať elektrinu pre tretie osoby od SSE, rozhodovala cena

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) si pre združenú dodávku elektriny pre potreby tretích osôb do konca tohto roka vybrali spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina. Spomedzi štyroch uchádzačov v tendri navrhla najnižší poplatok za nákup elektrickej energie formou SPOT, a to 3,70 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH) za jednu megawatthodinu (MWh).

Ako vyplýva z výsledku verejného obstarávania vo vestníku, železničiari s vybraným dodávateľom už podpísali zmluvu o združenej dodávke elektriny. Odhadovaná hodnota zákazky pri vyhlásení súťaže v apríli tohto roka bola 90 mil. eur bez DPH.

Súčasťou kontraktu od 22. júna do 31. decembra 2022 je dodávka elektriny do odberných miest ŽSR, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v celom rozsahu. Spomínaný poplatok, ktorý bol kritériom na vyhodnotenie ponúk, nezahŕňa cenu za distribučné služby a ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy, cenu za prevádzkovanie systému a systémové služby, poplatok za odvod do Národného jadrového fondu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny jej koncovým odberateľom, daň z pridanej hodnoty ani spotrebnú daň.

Ďalšie tri spoločnosti v súťaži navrhli železničiarom za nákup elektriny značne vyššie poplatky – ZSE Energia, a. s., Bratislava 6,95 eura, Východoslovenská energetika, a. s., Košice 9,45 eura a Slovenský plynárenský priemysel, a. s., (SPP) 9,50 eura bez DPH za MWh.