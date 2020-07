Železnice upozorňujú cestujúcich na výluky vlakov, pripravené sú náhradné autobusy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú cestujúcich na viaceré výluky vlakov v Žilinskom, Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji počas 30. kalendárneho týždňa. Keďže ide o jednokoľajové trate, ŽSR bude prepravovať cestujúcich náhradnými autobusmi. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

ŽSR budú v dňoch 23. a 24. júla v čase od 8:50 do 13:40 vykonávať výlukové práce na trati v úseku Dolný Kubín – Párnica.

Výluky budú aj v Nitrianskom kraji

Cestujúcich čakajú výluky aj na trase Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky od 20. do 24. júla v čase od 8:10 do 14:00. Následne budú výluky aj na úseku Úľany nad Žitavou – Šurany, a to 25. a 27. júla od 8:40 do 12:30.

V Banskobystrickom kraji v úseku Prša – Fiľakovo budú výlukové práce 25. júla od 7:55 do 11:40. Na železničnej stanici Zvolen osobná stanica budú uvedené práce 24. júla v čase od 8:00 do 18:00. Pre cestujúcich na trase Zvolen osobná stanica – Sliač, kúpele je pripravená prepravia náhradnou autobusovou dopravou.

Železnice plánujú opravu koľají

Výluky čakajú cestujúcich aj v Trnavskom kraji, a to na trase Kvetoslavov – Nové Košariská od 20. do 24. júla v čase od 9:30 do 14:15. Tiež v úseku Gbely – Holíč nad Moravou 20. júla od 8:30 do 13:30 a následne 21. júla od 8:20 do 13:40 v úseku Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku. Na trase Humenné – Strážske budú výlukové práce 24. júla od 10:40 do 15:25.

ŽSR plánuje na všetkých uvedených úsekoch opraviť koľaje, upraviť štrkové lôžka, odstrániť krovia a pokosiť vysokú trávu.

Dlhodobá výluka bude na trati Štrbské Pleso – Štrba, a to od 6. júla od 8:10 nepretržite až do 6. februára 2021 do 18:00. Tento úsek prejde komplexnou rekonštrukciou ozubnice, traťovej koľaje, výhybiek, trakčného vedenia, nástupíšť, priechodov a osvetlenia.