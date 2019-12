Železnice upozorňujú na výluky vo viacerých krajoch Slovenska

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na dopravné obmedzenia vo viacerých krajoch Slovenska. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Výluka v úseku Veľký Meder – Dolný Štál bude 2. decembra od 8:50 do 13:20. „Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet,“ uviedol Lukáč. Výlukové práce v úseku Myjava – Vrbovce sa budú konať 2. až 6. decembra od 7:00 do 14:00, cestujúcich bude prepravovať dopravca ZSSK.

V úseku Chotín – Hurbanovo bude premávka obmedzená 3. decembra od 8:20 do 13:40. Výluky v tento deň budú aj v úseku Jablonica – Senica od 7:55 do 13:40. Nasledovný deň, teda 4. decembra bude výluka v úseku Hurbanovo – Bajč od 8:10 do 13:50.

Výluky v Prešovskom kraji

ŽSR budú 4. decembra od 8:00 do 20:00 uskutočňovať výlukové práce aj v úseku Gbelce – Strekov. Premávka bude v tento deň obmedzená takisto v úseku Kúty – Gbely, a to od 8:40 do 13:20. Pre uvedené výluky bude zabezpečená náhradná autobusová doprava dopravcu ZSSK.

ŽSR budú výlukové práce vykonávať aj v Prešovskom kraji. Dopravné obmedzenia v úseku Spišská Belá zastávka – Kežmarok, ktoré začali 28. novembra platia nepretržite až do 4. decembra do 14:00. V dňoch 3. a 4. decembra od 8:25 do 14:25 sa budú výlukové práce vykonávať v úseku Poprad-Tatry – Veľký Slavkov – Pod Lesom – Starý Smokovec.

Výluky v Košickom kraji

Výluka sa dotkne aj Košického kraja. V úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou sa budú konať výlukové práce 2. decembra od 10:20 do 15:40. Výluka v úseku Haniska pri Košiciach – Veľká Ida bude 2. a 3. decembra od 7:15 do 12:20. Premávka bude obmedzená 4. decembra aj v úseku Veľká Ida – Chym od 10:00 do 12:10 a 5. decembra od 7:20 do 12:10.

Výlukové práce v úseku Trebišov – Úpor sa uskutočnia dňoch 4. a 5. decembra od 7:40 do 13:20. Výluka v úseku Úpor – Michaľany bude 6. decembra od 8:30 do 14:20. „Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajné trate, cestujúci v Košickom kraji budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK,“ uviedol hovorca.