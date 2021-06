Železnice vypravia letné sezónne vlaky, turistov zavedú do atraktívnych regiónov

Rezort dopravy v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) pripravili dva druhy letných sezónnych vlakov. Informoval o tom prostredníctvom sociálnych sietí minister dopravy Andrej Doležal, ktorý chce otestovať vlak Záhoráčik s bicyklom.

Ako dodal, prvým druhom sú špeciálne spoje, ktoré vznikli v spolupráci s oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu. Špeciálne sú v tom, že ponúkajú v balíku služieb čosi navyše, napríklad turistického sprievodcu, kultúrny program, gastro-zážitok alebo aj vstup do múzea či inej kultúrnej pamiatky. Tieto vlaky majú osobité cestovné lístky, ktoré už sú v predaji.

Druhým spôsobom sú podľa ministra Andreja Doležala špeciálne posilové vlaky do turisticky atraktívnych regiónov, kam pravidelná doprava bežne nejazdí. Ako príklad uviedol Levoču, Banskú Štiavnicu, Betliar, Muránsku Planinu, Slovenský raj, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Čiernohronskú železnicu, ale aj cyklovláčik na Záhorí. Tieto špeciálne vlaky vypraví ministerstvo dopravy a ZSSK tak, aby chodili každú sobotu a nedeľu plus každý štátny sviatok minimálne od 1. júla do 15. septembra 2021. Na jazdu bude stačiť jeden cestovný lístok, ktorým sa dostanú cestujúci do cieľa. Tarify tu budú rovnaké, ako vo všetkých bežných vlakoch.