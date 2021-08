Železničiari dostanú od štátu desiatky miliónov eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dostanú ďalšie desiatky miliónov eur. Peniaze majú okrem iného ísť na zanedbanú modernizáciu a rozvoj železničnej dopravnej cesty.

Spolu ide o investíciu takmer 80 miliónov eur, no je to len časť z plánovaných zdrojov na dofinancovanie oboch železničných spoločností. Na základe schváleného zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu na tento rok by mali dostať spolu približne 350 miliónov eur.

Je to podmienené podpisom memoránd medzi ministerstvom dopravy a ministerstvom financií, pričom podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja podmienky by sa mali zmeniť tak, aby peniaze štátu pre železnice v budúcnosti boli vynakladané efektívnejšie.

Peniaze na infraštruktúru a dopravu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zatiaľ podpísalo s oboma spoločnosťami potrebné dokumenty o prevode časti financií. ŽSR majú na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov získať navyše viac ako 26 miliónov eur.

Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová pre portál NašaDoprava.sk uviedla, že finančné prostriedky sú určené na rozvoj a modernizáciu majetku železníc.

„Tieto finančné prostriedky sú alokované na základe rozpočtu verejnej správy a vychádzajúc zo štátneho rozpočtu pre príslušný rok pre rozvoj železničnej infraštruktúry prostredníctvom investičných projektov prerokovaných a odsúhlasených s ministerstvom dopravy,“ uviedla.

Chýbali zdroje na údržbu

Matej pripomenul, že pri príprave a schválení štátneho rozpočtu na rok 2021 sa z doposiaľ nejasných dôvodov objavila nula na údržbu, teda bežnú reprodukciu koľajníc.

„Po zistení tejto anomálie logicky muselo prísť k dofinancovaniu. Verím, že nové vedenie ŽSR tieto peniaze vynaloží efektívnejšie ako to predošlé,“ podotkol dopravný expert.