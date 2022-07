Železničná nákladná doprava z Číny do Európy má novú trasu, cesta trvá najmenej 45 dní

Logistická spoločnosť Dachser pre ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine zaviedla novú trasu pre železničnú nákladnú dopravu medzi Čínou a Európou.

Vlaky z čínskeho Si-anu prechádzajú najprv cez Kazachstan, cez Kaspické more, Azerbajdžan a Čierne more sa dostanú do Rumunska a odtiaľ do Budapešti.

Kontajnery monitoruje GPS

Ako v utorok informovala spoločnosť, kontajnery po železniciach pokračujú do terminálov vo Viedni, v Mníchove alebo Ludwigshafene.

Z východiskového terminálu v Číne do cieľového terminálu v Európe trvá cesta vlakom 45 až 55 dní, vlaky jazdia od júla dvakrát týždenne.

Kontajnery sú nepretržite monitorované pomocou GPS a dostanú sa do všetkých vnútrozemských terminálov v Európe.

Alternatíva k hodvábnej ceste

„Touto trasou môžeme nahradiť železničné spojenie pozdĺž Novej hodvábnej cesty vedúcej cez Rusko a Bielorusko,“ povedal manažér železničných služieb v spoločnosti Dachser Vedat Serbet.

Alternatívna preprava obchádzajúca Slovensko cez susedné Maďarsko v tzv. strednom koridore nahrádza dve pôvodné vlakové trasy, kde Dachser prerušil železničnú prepravu pre vojnu na Ukrajine.

Spojenie cez Rusko alebo Bielorusko aktuálne nie je možné.