Železničná spoločnosť očakáva nápor cestujúcich pred Vianocami a po Novom roku, pridá 11 mimoriadnych vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre očakávaný zvýšený počet cestujúcich v súvislosti s vianočnými sviatkami a po Novom roku posilní osobnú dopravu o 11 mimoriadnych diaľkových vlakov a pridá 38 vozňov k 25 vlakom InterCity (IC).

Národný dopravca v utorok informoval, že mimoriadne vlaky, z toho päť expresov a šesť rýchlikov, sú zahrnuté v platnom cestovnom poriadku. „Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov je zatiaľ 70 percent,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

V piatok 23. decembra pôjdu štyri mimoriadne diaľkové spoje – expresy Šarišan na linke Bratislava hl. st. 14:27 – Humenné 21:21 a Tatran Bratislava hl. st. 16:27 – Košice 21:51, rýchliky Považan Bratislava hl. st. 19:55 – Žilina 22:24 a Urpín Bratislava hl. st. 16:54 – Zvolen os. st. 20:48.

V nedeľu 8. januára 2023 železničiari vypravia dva expresy Tatran na trase Bratislava hl. st. 19:27 – Vrútky 21:58 a Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:45 a expres Šarišan Humenné 14:38 – Bratislava hl. st. 21:33.

Na cestu v tento deň vyrazia aj rýchliky Považan na trati Žilina 21:43 – Bratislava hl. st. 0:05, Bojnice na trase Bratislava-Nové Mesto 13:01 – Prievidza 15:46 a Prievidza 16:20 – Bratislava-Nové Mesto 19:00 a tiež Urpín na linke Zvolen os. st. 15:08 – Bratislava hl. st. 18:58.

„Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné IC vlaky, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu o cestovanie, a to o jeden až tri vozne. Preprava je pre všetkých cestujúcich spoplatnená a možná iba s platným IC cestovným dokladom obsahujúcim miesto,“ dodal Kováč. K IC vlakom pridajú vozne pri spojoch od 21. do 24. decembra a od 26. do 28. decembra.