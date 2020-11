Železničný uzol v Žiline sa dočká rekonštrukcie, budovu však opraviť mesto nemôže

Hlavná staničná budova v Žiline pri jednej z najväčších investičných akcií Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktorou je rekonštrukcia žilinského železničného uzla za takmer 324 miliónov eur, zostane v pôvodnom stave. Podľa ministra dopravy Andreja Doležala z príslušného operačného programu bolo možné financovať len koľajiská či nástupištia, nie však obnovu staničných budov.

„Železnice SR nemajú prostriedky na to, aby odstraňovali trvalé obmedzenia traťovej rýchlosti, kde vlak na južnej trase chodí rýchlosťou 30 km/h, nieto ešte, aby mali financie na rekonštrukciu staničných budov. O to viac budeme klásť dôraz na čerpanie financií z Plánu obnovy. Podľa prvých signálov z Európskej komisie veľmi oceňujú, že chceme investovať do obnovy verejných budov a zvyšovania energetickej efektivity, a to by sa mohlo týkať aj železničných staničných budov,“ skonštatoval Doležal.

Obnoviť by mohli aj budovu

Žilinský primátor Peter Fiabáne využil prítomnosť ministra dopravy Doležala i generálneho riaditeľa ŽSR Miloslava Havrilu pri podpise zmluvy s dodávateľom rekonštrukcie železničného uzla na prvé debaty o možnosti obnovy hlavnej staničnej budovy.

„Keďže stanica nepatrí mestu a investovať do cudzieho majetku samospráva podľa zákona nemôže, modernizácia budovy stanice ostáva roky nesplneným snom Žilinčanov. Paralelne s tým, ako sa projekt rekonštrukcie železničného uzla finalizoval, rokovali sme s ministerstvom dopravy a ŽSR o možnostiach modernizácie aj samotnej budovy. Dnes vďaka tomu panuje zhoda ísť do spoločného projektu,“ skonštatoval Fiabáne s tým, že finančné zdroje budú hľadať aj v súvislosti s pripravovanou kandidatúrou Žiliny na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Trať by mali opravovať dva roky

Podľa primátora aktuálny projekt rekonštrukcie železničného uzla počíta s prístavbou starej železničnej budovy, kde bude odbavovacia časť a tiež predĺžením podchodu smerom na Uhoľnú ulicu.

„Ako samospráva sa musíme vysporiadať so súčasným podchodom smerom k Národnej ulici, kde máme za sebou obdobie diagnostiky a dnes vieme, že riešenie odhaleného problému nebude vôbec lacné. V zimných mesiacoch chceme podchod vyčistiť a čiastočne upraviť, aby nepôsobil tak hrôzostrašné, ale v blízkej budúcnosti nás čaká jeho zásadná rekonštrukcia,“ dodal Fiabáne.

Rekonštrukcia železničného uzla Žilina by sa mala začať ešte do konca tohto roka a práce by mali trvať 48 mesiacov. Stavba má dĺžku 14 kilometrov v smere z východu na západ a 2,3 kilometra v smere zo severu na juh. Dodávateľom stavby za 323,37 miliónov eur bez DPH je Združenie Pod Dubňom na čele s bratislavskou spoločnosťou Strabag.