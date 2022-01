ZSSK zvýši náborový príspevok pre nových rušňovodičov, nedostatok zamestnancov je v Bratislave a Nových Zámkoch (video)

aktualizované 25. januára 2022, 15:15

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v rámci novej kampane zvyšuje náborový príspevok pre nových rušňovodičov s osvedčením z doterajších 1 200 eur na tritisíc eur.

Predseda predstavenstva národného vlakového dopravcu Roman Koreň o tom informoval v utorok s tým, že spoločnosť poskytne mesačný príspevok na ubytovanie vo výške 400 eur pre rušňovodičov, ktorí prídu zo vzdialenosti viac ako 150 kilometrov.

„Zároveň ponúkame aj pre našich súčasných zamestnancov rušňovodičov a tým, ktorí nastúpia a podpíšu zmluvu, 500-eurový príspevok, pokiaľ nájdu ďalšieho kandidáta, ktorý podpíše zmluvu,“ povedal Koreň s tým, že tieto opatrenia museli urobiť vzhľadom na zodpovednosť profesie.

Pracovnú pozíciu sa snažia zatraktívniť

„Budeme ešte hľadať zdroje na to, ako zatraktívniť túto pracovnú pozíciu, avšak narážame na určité limity štátneho rozpočtu,“ uviedol šéf ZSSK.

Počet rušňovodičov chcú zvýšiť aj bežiacimi kurzami, pričom od začiatku tohto roka zvýšili aj mzdy. Spoločnosti, ktorá má približne tisícdvesto rušňovodičov, aktuálne chýba približne 170 zamestnancov v tejto profesii. Podľa Koreňa je ich nedostatok hlavne v bratislavskom regióne a okolí Nových Zámkov, no situácia sa zhoršuje aj v iných častiach krajiny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Niektoré spoje museli zrušiť alebo odrieknuť

Poddimenzovaný stav najmä rušňovodičov je hlavným dôvodom odriekania vlakov hlavne na západe Slovenska, počet zrušených spojov však postupne klesá.

„Momentálne sa snažíme napĺňať chýbajúce kapacity najmä nadčasovou prácou, čo sa nám už nedarí napĺňať vzhľadom na to, že najviac rušňovodičov nám chýba práve v regióne Bratislavy a Nových Zámkov. Stáva sa aj to, že aj v iných regiónoch sa dostávame do čísel, kde by teoreticky v budúcnosti mohli byť obdobné problémy,“ upozornil Koreň.

V roku 2020 nepripravili žiadneho kandidáta

ZSSK pripravovala ročne priemerne 70 nových kandidátov rušňovodičov do roku 2019, pre pandémiu v roku 2020 nepripravila žiadneho a nedokázala vykryť odchody iných do dôchodku alebo k iným dopravcom.

„Tak sme vygenerovali podstav, ktorý máme. Prvý krok, ktorý sme minulý rok urobili, bolo prekvalifikovanie vzdelávania rušňovodičov na pracovnú činnosť. Kurzy sú veľmi dobre rozbehnuté, máme zhruba 130 kandidátov,“ podotkol šéf ZSSK.

Z nich vyše sto by do konca tohto roka malo nastúpiť do prevádzky. Spoločnosť pripravuje kurzy pre ďalších 170 kandidátov, záujem má byť veľký.

Rušňovodiči si prilepšia o desiatky eur

Rušňovodiči štátneho dopravcu si začiatkom tohto roka na základe kolektívnej zmluvy a zvýšenia pracovného času na 36 hodín týždenne prilepšia o 180 eur mesačne a začiatkom budúceho roka o ďalších 80 eur, teda spolu o 260 eur za vyšší výkon. Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 750 eur.

„Zvýšenie miezd v rámci efektivizácie pracovného času si vyžiadalo navyše výdavky zo štátneho rozpočtu 5 miliónov eur. Nie sú to priame náklady štátneho rozpočtu, sú to výdavky, ktoré sme internou úsporou iných nákladov firmy v roku 2021 našli ako rezervy,“ priblížil Koreň s tým, že spoločnosť uzavrie minulý rok so ziskom niekoľko miliónov.