Zvýši sa cestovné vo vlakoch? Minister Doležal uvažuje aj o manipulačnom poplatku pri kúpe lístka (video)

O možnom zvýšení cestovného v osobnej železničnej doprave vzhľadom na nárast cien energií je potrebné sa rozprávať. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) o tom informoval s tým, že je to citlivá téma, pričom jedno z odporúčaní odborníkov na zvýšenie efektívnosti Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) bolo zvýšenie tržieb aj rastom cien cestovných lístkov.

„Musíme tú tému dať na stôl a musíme sa o nej rozprávať. Zatiaľ nemáme konkrétny návrh,“ povedal vo štvrtok Doležal vo vysielaní na sociálnej sieti. „Čo sa týka zmeny taríf, alebo zmeny tarifnej politiky smerom k bezplatnej vlakovej doprave, na to potrebujem mandát a súhlas celej koalície. Môžem to navrhnúť, môžeme sa o tom baviť, ale bez súhlasu koalície takýto krok neviem spraviť,“ uviedol minister dopravy.

Ešte predtým by podľa neho mohli byť zavedené manipulačné poplatky pri vydávaní lístkov, čo by malo motivovať ľudí, aby si ich kupovali cez aplikáciu v mobilnom telefóne. „Tým najzraniteľnejším, dôchodcom, to asi nespoplatníme, nie vždy budú vedieť pracovať so smartfónom,“ poznamenal Doležal. Tí, ktorí majú smartfón, a napriek tomu idú do kamennej pokladne si kúpiť lístok, by podľa ministra nejaký úkon mohli mať dodatočne spoplatnený.