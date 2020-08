Advokátka Trubanová odmieta obvinenia z vybavovania príspevku na PPA

Advokátka Natália Trubanová sa ostro ohradila voči medializovaným informáciám, že by v prospech rodiny Trubanovcov niekto vybavoval žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) pre penzión Altmayer v Banskej Štiavnici.

Advokátka nevidí dôvod, prečo by ona sama alebo jej spoločnosť nemohla požiadať o NFP, a zároveň vyvracia tvrdenia, že by príspevok dostala zo dňa na deň, pretože sa volá Trubanová. Uviedla to vo svojom statuse na sociálnej sieti.

„Sú stanovené nové podmienky, v zmysle ktorých rodinní príslušníci sudcov nemôžu žiadať o NFP? Médiá nevedia absolútne nič o tom, ako som ja žiadala o NFP a verejnosti podsúvajú nepravdivé informácie. Navyše neviem, z akého dôvodu do toho zaťahujú môjho otca. Ja som dospelá, svojprávna osoba s vysokoškolským právnym vzdelaním, mám 30 rokov a myslím si, že za moje podnikanie som zodpovedná ja sama a nie môj otec,“ pokračovala Trubanová.

Reálne a veľmi jednoducho overiteľné fakty

Natália Trubanová o NFP žiadala v septembri 2015, zmluvu podpísala v marci 2016 a vyplatený jej bol v decembri 2018.

„To sú tri roky, a nie ako médiá skresľujúco podsúvajú verejnosti, že to bolo protekčne a zo dňa na deň preto, že sa volám Trubanová. To sú reálne a veľmi jednoducho overiteľné fakty. Zmluvu som podpísala spolu s ďalšími cca 40 uchádzačmi o NFP, pričom zmluva mi bola daná k podpisu referentkou PPA, rovnako ako všetkým ostatným uchádzačom,“ doplnila Trubanová.

Podľa advokátky to teda nebolo tak, že by zmluvu podpísala priamo s exšéfom PPA Ľ.P., ktorý je teraz vo väzbe. „Snáď si médiá nemyslia, že Ľ.P. prišiel a osobne s každým uchádzačom rokoval o podmienkach zmluvy a následne zmluvy s nimi podpisoval. PPA mne, ako aj iným uchádzačom, predložila zmluvy, do ktorých vy ako uchádzač nemáte právo akokoľvek zasahovať, buď ich podpíšete, alebo sa s vami nikto nebaví. A už vôbec s vami zmluvy nepodpisujú osobne štatutári. Na to majú zamestnancov, ktorí s vami komunikujú a zabezpečujú celú administratívu,“ dodala Trubanová.

Opakované výzvy a žiadosti

Po podaní žiadosti, ku ktorej sa predkladajú desiatky dokumentov, ktoré musí žiadateľ vypracovať a zabezpečiť si ich na mnohých úradoch, skúma PPA, či žiadateľ spĺňa podmienky výzvy na predloženie žiadosti na získanie NFP. Pokiaľ áno, pristúpi PPA k tomu, že vydá rozhodnutie a uzavrie s uchádzačom zmluvu.

„V mojom prípade bolo rozhodnutie vydané a zmluva uzavretá v marci 2016, pretože som podmienky splnila. Následne sa nič nedialo. Z mojej strany tak išli opakovane výzvy a žiadosti o vyplatenie NFP. Nakoniec mi NFP bol vyplatený až v decembri 2018, po tom, ako bola vykonaná kontrola z PPA, ktorej predchádzali moje opakované urgencie voči PPA, ako aj predžalobná výzva, na základe ktorej som bola pripravená PPA žalovať. Potom mi bol vyplatený príspevok vo výške 28-tisíc eur,“ povedala Trubanová.

Jednou z podmienok vyplatenia NFP bolo podľa Trubanovej aj to, že na trvalý pracovný pomer musela jej spoločnosť zamestnať jedného zamestnanca po celý čas udržateľnosti projektu, t.j. na obdobie dvoch rokov. Mesačná mzda spolu s odvodmi vychádzala podľa advokátky na sumu približne tisíc eur. „Z toho je zrejmé, že za dva roky som za zamestnanca zaplatila 24-tis. eur. To je skoro toľko, čo mi bolo z PPA zaplatené, pričom to, že sa na základe tohto projektu vytvorilo v regióne nové pracovné miesto, to médiá nenapíšu,“ uzavrela advokátka.