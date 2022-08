Agrokomplex v Nitre navštívilo viac ako 80-tisíc ľudí, expozície vytvorili stovky vystavovateľov (foto)

Nitriansky Agrokomplex navštívilo v aktuálnej sezóne viac ako 82-tisíc návštevníkov. Expozície vytvorilo vyše 400 vystavovateľov, od rastlinnej, cez živočíšnu výrobu, potravinárstvo, expozíciu techniky, ale aj informatívne stánky rezortu pôdohospodárstva. Taktiež to bola národná výstava hospodárskych zvierat a výstava pod názvom poľovníctvo a príroda. Informoval o tom rezort pôdohospodárstva.

Agrokomplex sa konal od 18. do 21. augusta v Nitre a bol to už 47. ročník. Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi s existujúcimi a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedecko-technickú spoluprácu, organizovaním veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií SR v zahraničí.