Aj na Slovensku sú už roky firmy, ktoré využívajú geotermálnu energiu

Geotermálna energia sa na Slovensku v niektorých agropodnikoch využíva už roky. Príkladom je spoločnosť Slovkvet z obce Podhájska, ktorá využíva túto energiu od roku 2005 na vykurovanie skleníkov pri pestovaní gerbier a rajčiakov.

V dňoch 27. a 28. januára zástupcovia tejto spoločnosti absolvovali obchodnú poľnohospodársku misiu na Island zameranú na využívanie geotermálnej energie v poľnohospodárstve spolu so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva SR. Rozhovor pre webový portál nasvidiek.sk o poznatkoch z Islandu poskytol konateľ spoločnosti Slovkvet Branislav Oremus.

„Našu firmu sme zakladali v roku 1995 a geotermálnu energiu využívame od roku 2005. Využívame ju na vykurovanie skleníkov, je oveľa lacnejšia ako klasické vykurovanie plynom, či nákup elektrickej energie. Geotermálna energia odovzdá svoju energiu, teda teplo, sladkej vode a tú cirkulujeme v skleníkoch počas celého roka,“ ozrejmil princíp fungovania Branislav Oremus.

Spoločnosť Slovkvet využíva pri pestovaní gerbier a rajčiakov vrt v obci Podhájska zo 70. rokov minulého storočia. „Jeho výdatnosť na začiatku bola 50 litrov za sekundu pri 85 stupňovej vode Celzia, čo bolo fakt dosť, no v priebehu rokov sa výdatnosť znížila na 20 litrov za sekundu,“ pokračoval Oremus.

Využívanie geotermálnej energie nie je podľa Oremusa na Slovensku dostatočné. „Z nášho hľadiska je využívanie geotermálnej energie zaujímavé, no na Slovensku zatiaľ nie je dostatočne využívané. Premietnutie do geotermálnej energie by malo byť na Slovensku podstatne vyššie, aby sa premietlo pre slovenských spotrebiteľov. Island nás inšpiroval návštevami rybných staníc či pestovaním v skleníkoch, ako túto energiu ešte lepšie spracovávať,“ dodal Oremus.

Spoločnosť Slovkvet bola založená v roku 1995. Aktuálne má zhruba 50 zamestnancov a venuje sa pestovaniu gerbier a rajčiakov. Pôsobí v stredoeurópskom regióne a okrem Slovenska vyváža produkciu, najmä gerbier, do Česka a Maďarska. Rajčiaky umiestňuje prevažne na slovenský trh.