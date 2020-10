Budaj spustil výberové konanie na správcu zálohovania plastových fliaš a plechoviek

Správca zálohovania plastových PET fliaš a plechoviek bude vybraný do konca roku 2020. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Nový výber správcu spúšťa Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) k piatku 9. októbra. Zálohovanie má byť spustené 1. januára 2022.

Zálohové automaty nebudú všade

Podľa Budaja sa spotrebiteľom vráti z každej plastovej fľaše 12 centov a z každej plechovky desať centov. Od 1. januára chce envirorezort zároveň spustiť akciu, pri ktorej bude za šesť centov vykonávať správca systému aj zálohovanie neoznačených fliaš. Takýto krok by mal pomôcť k tomu, aby sa plastové fľaše vyzbierali aj z prírody.

„Zálohové automaty nebudú všade. Tam, kde nebudú automaty bude prevádzka povinná tieto fľaše prijať,“ povedal Budaj.

Len slovenské čiarové kódy

Minister však upozorňuje, že systém bude naviazaný na slovenské čiarové kódy a preto nebude fungovať pre fľaše dovezené zo zahraničia. Podľa šéfa envirorezortu bude k spusteniu zálohovania potrebná aj zmena platných právnych noriem. Podľa tých súčasných totiž auto, ktoré nápoje v plastových fľašiach privezie, nemôže zároveň použité fľaše odviezť. Rovnako podľa súčasnej legislatívy nemôžu prevádzky skladovať použité PET fľaše.

Budaj chce preto zmeniť legislatívu tak, aby za dodržania určitých hygienických štandardov mohli byť použité fľaše skladované v prevádzkach, ktoré nápoje predávajú a odoberané distribútormi rozvážajúcimi nápoje.

Šéf envirorezortu dodal, že ročne sa na slovenskom trhu objavia nápoje uložené v jednej miliarde plastových fliaš a v 100 miliónoch plechovkových obalov.

Správca bude musieť investovať do reklamy

Správca systému zálohovania bude musieť okrem automatov investovať aj do propagácie zálohovania nápojových obalov a do osvety medzi občanmi. Tiež bude musieť dosiahnuť aj stanovené ciele, ktorými bude zálohovanie 75 percent všetkých plastových fliaš, ktoré sa objavia v danom roku na trhu do roku 2025 a zálohovanie 90 percent fliaš do roku 2027.

„Ja si kladiem ambíciu, aby sme s dobrou propagáciou dosiahli aj väčšiu, prakticky absolútnu návratnosť. Potvrdzujú to aj skúsenosti zo zahraničia. Napríklad keď niekde v Chorvátsku, kde je zálohovanie, ľudia zanechajú PET fľašu, vždy sa nájde niekto, kto ju zoberie, lebo je to desať alebo dvanásť centov,“ uzavrel Budaj.