Budaja teší záujem o zálohovanie plastových fliaš, plasty sa hromadili v riekach zásluhou chudobnejších ľudí

Za prvých 40 dní tohto roka bolo zálohovaných 430-tisíc plastových fliaš. Prvý mesiac však fliaš so symbolom Z bolo málo. Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) po rokovaní vlády. „Prvý mesiac neboli ešte takmer fľaše so symbolom Z v obehu, pretože zákon umožňuje až do júna predávať nezálohovateľné fľaše,“ dodal Budaj.

„Je to vynikajúce, tie čísla sú už v státisícoch denne. Potvrdilo sa, že plastové fľaše sú obľúbené, že tlačiť obchod do toho, aby zmenil obalovú techniku, hoci ja by som sa potešil sklu, ale jeden a pol alebo dvojlitrová fľaša v skle by bola nepoužiteľná aj pre spotrebiteľov, aj pre zásobovanie. Čiže plast nestratil na popularite, stále sa nakupuje, ale sa aj vracia,“ uviedol s tým, že verí, že cieľ 90 percent navrátených plastových fliaš sa dosiahne omnoho skôr, než sa predpokladalo.

Podľa ministra sa aj v minulosti časť fliaš recyklovala, ale posledných desať rokov sa ten podiel nezvyšoval. „Nech sa robili akékoľvek kampane, časť obyvateľov recyklovať nezačala a, žiaľ, bola to tá časť, povedzme, trochu sociálne chudobnejšia, ktorá spôsobovala, že sa odpadové veci dostávali do riek, do potokov, a že sa plastový obal hromadí v priehradách,“ dodal Budaj.

Zasiahnutí boli tiež obchodníci, ktorí museli reagovať na začatie zálohovania. „Chcem im poďakovať, že pochopili, že to robili pre nás, pre naše prostredie,“ uzavrel minister.