Čo bude s lesmi po voľbách? Toto plánujú strany vo svojich programoch

Téma lesov je stále horúca a tak si našla svoje čestné miesto aj vo volebných programoch. Niektoré strany sa tomu venujú pomerne podrobne, niektoré uvádzajú len všeobecné plány. Podľa programov politických strán by sme však mali očakávať väčšiu ochranu lesov bez ohľadu na to, koho si do parlamentu zvolíme.

Posvietili sme si teda na to, ako sa strany venujú lesom vo svojich programoch. Poradie strán je určené podľa nedávneho prieskumu agentúry Focus a zahŕňa aj parlamentné a mimoparlamentné strany.

SMER-SD

Najsilnejšia strana nemá na svojej stránke zverejnený žiadny program.

Kotlebovci ĽSNS

Pre druhú najsilnejšiu stranu v ostatnom prieskume sú lesy a životné prostredie jednou z desiatich kľúčových priorít. Za úlohu si dávajú ochrániť les pred „ziskuchtivosťou majiteľov ťažobných spoločností“ a aj pred „asociálmi, ktorí drancujú naše lesy a národné parky!“. Lepšiu ochranu prírody chce ĽSNS dosiahnuť „zvýhodnením alternatívnych palív LPG a CNG, obnovenie lesov masívnou výsadbou a sprísnením trestov za devastáciu životného prostredia“.

Za Ľudí

„Sami si ničíme prostredie, v ktorom žijeme. Masívne rúbeme lesy, aj v národných parkoch a rezerváciách,“ uvádza vo svojom programe strana bývalého prezidenta Andreja Kisku. Ochrana lesov a s ňou súvisiace opatrenia je súčasťou širšej koncepcie boja proti klimatickej zmene a jej následkom. Kiskovci majú v pláne dokončiť zonáciu národných parkov, čo sa zatiaľ žiadnej doterajšej vláde nepodarilo. Tiež chcú napríklad zrušiť výnimky pri ťažbe a sprísniť kontrolu.

V programe strany Za ľudí sa objavuje aj zámer podporiť spracovanie dreva na Slovensku, aby sa predišlo vývozu suroviny. Tento bod má v programe viacero kandidujúcich strán. Aj nápad so sadením stromčekov (v prípade Za ľudí- za každého človeka jeden strom) nie je ojedinelý, v programoch sa často opakuje.

PS Spolu

Program koalície PS Spolu patrí k najpodrobnejším, čo sa týka lesov, ich ochrany a hospodárenia v nich. Lesy sú podľa PS Spolu dôležitou súčasťou koncepcie ochrany prírody ako celku. Progresívci by napríklad chceli dať viac právomocí správam národných parkov. Zaujímavý je napríklad aj nápad presunúť lesné hospodárenie z rúk ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na ministerstvo životného prostredia.

Progresívci nemajú v pláne privatizovať, práve naopak. Abmiciózny plán počíta s rozdelením štátneho gigantu Lesy SR na viacero menších podnikov, čím sa má podľa PS Spolu zabezpečiť väčšia transparentnosť.

OĽaNO

„Príčinou kalamity v lesoch býva aj morálna kalamita, keď prírodnú kalamitu zneužívajú nezodpovední lesomajitelia na osobné obohacovanie sa. Morálna kalamita má viacero korupčných stupňov. Na tých nižších nachádzame nestatočných lesníkov, ktorí nepravdivo označujú bielou kalamitnou značkou zdravé stromy, aby ich bolo možné vyrúbať. Vyšším stupňom sú rozhodnutia riadiacich pracovníkov o ekonomicky nevýhodných dodávkach dreva politicky spriazneným partnerom a najzávažnejšie sú skorumpované verejné obstarávania, kde sa strácajú milióny eur,“ uvádzajú vo svojom programe Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Okrem boja proti korupcii má OĽaNO v programe aj ďalšie zaujímavé body. Napríklad transformáciu podniku Lesy SR na transparentnejší podnik, no nie jeho privatizáciou. Obyčajní chcú tiež zmeniť znenie zákona o úlohe odborného lesného hospodára. „Je to podobná anomália, ako kedy si daňový subjekt zamestnal a platil daňového pracovníka, ktorý ho má kontrolovať,“ uvádza OĽaNO v programe.

Sme Rodina

Kollárovci sa vo svojom programe zameriavajú najmä na podporu pre rodiny, ale nevynechávajú ani plány na zlepšenie stavu lesov a životného prostredia ako takého. Strana Sme rodina plánuje okrem iného presadzovať zriadenie fondu na integrovanú ochranu a podporu lesov, spracovanie drevnej suroviny domácimi spracovateľmi s cieľom zvýšenia jej pridanej hodnoty a zamestnanosti na vidieku, prehodnotiť zákon o pozemkových spoločenstvách, ale aj zmenou legislatívy dosiahnuť to, aby sa vlastníkom poľovných pozemkov, ktorí sú držiteľmi platných poľovných lístkov, umožnilo poľovať na svojich pozemkoch.

Strana v programe uvádza napríklad aj to, že ak by sa objem vyvezeného dreva spracoval u nás na Slovensku, „vytvorilo by sa tým okolo 7 500 nových pracovných miest, tržby by dosiahli objem asi 1,16 miliardy eur, daňové a odvodové príjmy zhruba 100 mil. eur“.

KDH

Kresťanskí demokrati by chceli zmeny, ktoré zabezpečia produkčnú funkciu lesov, ochranu prírody, aj rozvoj turizmu aj vidieka.

„Našou prioritou je budovanie vyváženého ekosystému na Slovensku. Sme za zachovanie „štátnej“ lesnej pôdy a lesných porastov na nej rastúcich v majetku štátu,“ uvádzajú konzervatívci v programe.

Odvážnym plánom je napríklad nový systém pre určenie dane z nehnuteľností, teda z lesných pozemkov tak, že sa výška dane bude odvíjať od ceny pozemku. Program sa celý nesie v duchu toho, že by lesy a ochrana prírody mali byť v rukách štátu, ktorý je odbornou a morálnou zárukou ochrany prírody a najlepších záujmov Slovenska ako takého.

SaS

Liberáli venujú ochrane lesov pomerne veľký priestor zo svojho programu. Ako viaceré strany, aj SaS chce zvýšiť transparentnosť a kontrolu v štátnom podniku Lesy SR, ako aj podporiť spracovanie dreva doma na Slovensku. Zaujímavým bodom je napríklad vytvorenie novej zložky Polície SR- ekopolície. Celkovo sa SaS zameriava na rovnováhu produkčnej funkcie lesa a ostatných funkcií.

„Drevo je surovina, ktorá sa môže ťažiť, no ťažba by nemala byť povýšená nad všetky ostatné funkcie lesa. Lesné pozemky predstavujú základný stabilizačný prvok krajiny. V lesohospodárstve budeme brať do úvahy širšie súvislosti, vplyvy na krajinu, na hydrológiu, eróziu a ďalšie funkcie, ktoré les plní. Les je dôležitý pre zachovanie biodiverzity.“

SNS

Národniari sa síce ocitli na pokraji zvoliteľnosti, no stále sú parlamentnou stranou, ktorá navyše obsadzuje post ministra pôdohospodárstva (ministerka Gabriela Matečná).

Program národniarov však nie je v tejto téme úplne konkrétny, skôr hovorí o všeobecnej ochrane lesov ako prírodného dedičstva. „Zlepšíme starostlivosť o lesy; zastavíme nadmernú ťažbu a nekontrolovateľný vývoz kvalitnej drevnej suroviny,“ uvádza sa v programe.Zaujímavým plánom je napríklad zabránenie developerským a priemyselným investíciám na úkor pôdneho a lesného fondu.