Družstvo Turiec v Dubovom zvýšilo zisk, pomohla zmena vlastníka

Poľnohospodárske družstvo TURIEC so sídlom v Dubovom sa dostáva z najhorších finančných problémov. Tri roky po vstupe nového vlastníka, skupiny SANAGRO, po šiestich rokoch opäť vykázalo pozitívny prevádzkový výsledok EBITDA, teda zisk pred započítaním daní, odpisov a úrokov. Ten vlani dosiahol výšku 124 467 eur, pričom rok predtým bol EBITDA v záporných hodnotách, konkrétne -69 878 eur. Družstvo ešte dodnes prechádza kompletným ozdravným procesom, keďže nahromadená strata z minulých rokov pred príchodom SANAGRO predstavovala viac ako 2,5 milióna eur.

„Do Dubového vstúpila naša spoločnosť v čase jeho vážnych finančných problémov. Preto bolo potrebné investovať zhruba jeden milión eur do ozdravného procesu a družstvo zastabilizovať,“ hovorí Tomáš Kohút, generálny riaditeľ skupiny SANAGRO, ktorá sa venuje investíciám do poľnohospodárstva, a ktorá zaradila družstvo v Dubovom do svojho portfólia v roku 2016. Financie smerovali najmä na úhradu nevyrovnaných záväzkov, nákup osív a hnojív, opravy nefunkčného majetku a strojov, no najmä na ozdravenie pozemkov, nielen vlastných, ale aj prenajímaných, ktoré v čase preberania družstva dosahovali podpriemerné hektárové výnosy.

Za tri roky sa tak spoločnosti SANAGRO podarilo natoľko skvalitniť stav pôdy, že poľnohospodárske pozemky dokážu byť opäť úrodné. „Napriek tomu, že sa to zdá ako dlhý čas, proces, pri ktorom sa pôde prinavracia jej kvalita a úrodnosť, je zdĺhavý a náročný. Nielen časovo, ale aj finančne. Postupné zefektívnenie činnosti družstva má prvé viditeľné pozitívne výsledky. Je to nielen vyššia úroda a kvalita pôdy, no zároveň aj kladný EBITDA za rok 2018, teda zisk pred započítaním daní, odpisov a úrokov, ktorý družstvo vykázalo naposledy v roku 2012,“ zdôraznil Tomáš Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti SANAGRO.

V ozdravnom procese je Poľnohospodárske družstvo TURIEC so sídlom v Dubovom aj naďalej. Tržby za posledné tri roky kontinuálne rástli, pričom za rok 2018 predstavovali 1,2 milióna eur. Strata družstva zároveň postupne klesá. Za vlaňajšok sa znížila o 57 percent a predstavovala 48-tisíc eur. „Som rád, že sa družstvo vzmáha. Oceňujem tiež snahu pôvodných vlastníkov podielnických listov, ktorí sa o úspechy aj neúspechy delia spolu s nami. Aktuálne sa s nami, ako majoritným vlastníkom, na fungovaní družstva podieľa aj sedem pôvodných majiteľov podielnických listov,“ dodal Tomáš Kohút, generálny riaditeľ SANAGRO.