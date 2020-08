Zakvitnuté trávniky v meste vyschli. Kosiť sa podľa Wiezika musí, ale nie na prach

Poslanec Európskeho parlamentu Michal Wiezik vyzval v pondelok prostredníctvom sociálnej siete spoločnosti zodpovedné za kosenie verejnej zelene, aby ju nekosili na prach.

„Kosiť sa musí, no nie je nevyhnutné vykosiť plochu na prach. Kosiť sa musí, no dá sa to aj s ohľadom na život, ktorý tým kosením teraz v horúcich dňoch decimujeme,“ ozrejmil europoslanec Wiezik.

Zmena na mŕtvu oblasť v priebehu niekoľkých dní

To isté miesto sa s odstupom piatich dní vie podľa Wiezika v horúcich dňoch po kosení na prach zmeniť zo zakvitnutej plochy obsypanej čmeliakmi na vyschnutú oblasť bez života.

„Aby sa tak nestávalo, stačí málo, nechať časť plochy nepokosenú, pre úkryt, pre nektár, pre hmyz a pri ďalšom kosení začať s ponechanou plochou. Kosením na prach však čmeliaky odletia a ostatné živočíchy, viazané na zelené rastliny, schnú spolu s biomasou, ktorá je ponechaná na mieste v podobe mulču, prispieva k nitrofilizácii spoločenstva a podpore žihľavy,“ pokračoval Wiezik.

Jednoduché riešenia nie sú podľa europoslanca východiskom

Takto to je podľa Wiezika najjednoduchšie, prejsť kosačkou a ďalej sa nestarať. „No ak nám ide o život, jednoduché riešenia nás nespasia,“ uzavrel europoslanec, ktorý ku svojmu statusu na sociálnej sieti pridal aj fotky slovenských plôch vykosených na prach a ukážky následkov takéhoto kosenia.