Európsky parlament schválil reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky, má byť ekologickejšia

EP Európsky parlament v utorok schválil reformu poľnohospodárskej politiky Európskej únie (EÚ). Tá by mala byť po roku 2022 ekologickejšia, spravodlivejšia, flexibilnejšia a transparentnejšia. EP o tom informoval v tlačovej správe.

Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP) nadobudne účinnosť v roku 2023. Podľa europoslancov je pre jej realizáciu dôležité posilnenie biodiverzity a dodržiavanie environmentálnych a klimatických predpisov a záväzkov EÚ.

Postupy šetrné ku klíme

Európska komisia posúdi súlad národných strategických plánov s týmito záväzkami, farmári budú musieť dodržiavať postupy šetrné ku klíme aj k životnému prostrediu a členské štáty zase zabezpečia vyčlenenie aspoň 35 percent rozpočtu na rozvoj vidieka a najmenej 25 percent priamych platieb na environmentálne a klimatické opatrenia.

Poslanci EP tiež zaistili, že minimálne 10 percent priamych platieb poputuje na podporu malých a stredných podnikov. Mladí farmári by zase mali z rozpočtu SPP dostať aspoň tri percentá. Vznikne tiež poľnohospodárska krízová rezerva s ročným rozpočtom 450 miliónov eur v bežných cenách. Táto rezerva má poslúžiť ako stály mechanizmus na pomoc farmárom v čase cenovej alebo trhovej nestability.

Nástroj na odhaľovanie podvodov

V rámci reformného legislatívneho balíka europoslanci presadili aj posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi inšpekcie práce a poľnohospodárskymi platobnými agentúrami. Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť monitorovanie dodržiavania pracovných predpisov EÚ v poľnohospodárskych sektoroch a sankcionovať ich porušenie.

Členské štáty budú mať po novom možnosť využívať osobitný nástroj na získavanie údajov (Arachne), ktorý by im mal pomôcť pri získavaní informácií o rizikách projektov, poberateľoch prostriedkov či dodávateľoch. Nástroj im bude nápomocný aj pri odhaľovaní podvodov, keďže bude vykonávať krížovú kontrolu informácií vo verejných databázach.

Pôvodné pravidlá SPP platili do 31. decembra 2020 a do konca roku 2022 platia prechodné pravidlá. Nové pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2023, musí ešte schváliť Rada EÚ.