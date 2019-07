Farmár Oravec: Na proteste nebol ani jeden účastník za peniaze

Farmár František Oravec, známy ako jeden z organizátorov farmárskych protestov rázne odmieta, že by účastníkom protestu platil. Východoslovenský denník Korzár totiž v investigatívnom článku priniesol zistenia, že účastníci traktorových protestov v skutočnosti neboli farmári, ale komparzisti platení práve Oravcom.

„Nie je taký účastník protestu, ktorému by som dal peniaze za to, že sa zúčastní protestu. Mrzí ma že sa takto vyjadruje aj ministerstvo. Je to bohapustá lož,“ uviedol F. Oravec pre portál Náš Vidiek. Podľa neho je to súčasť diskreditačnej kampane proti jeho osobe. Oravec sa totiž dlhodobo súdi s firmami patriacimi Esin group, pričom viaceré spory už vyhral. „Nič nemajú, tak im neostáva nič iné, ako ma takto dehonestovať,“ vyhlásil Oravec.

Vypočujte si reakciu F. Oravca v našom Podcaste:

Kto bol na proteste?

Podľa Korzára sa na protestoch v Bratislave zúčastnili nielen farmári, ale aj herci. Oravec im mal podľa denníka zaplatiť až 70 eur za to, že sa protestu zúčastnia. Viacerých účastníkov novinári identifikovali podľa fotografií. Zistili, že nepracujú ako farmári, ale majú iné zamestnania.

Oravec to vysvetľuje tým, že farmári, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť, poslali za seba náhradníkov. Viacerým sa totiž 14-hodinová cesta do Bratislavy zdala pridlhá, nechceli nechať svoje farmy bez dozoru tak dlho.

„Toto bol vždy problém nás farmárov, že sme sa nevedeli zgrupovať, lebo každý má svoju rastlinnú alebo živočíšnu výrobu ako prioritu. A kvôli dojeniu alebo inej práci na farme, nie každý farmár sa vedel zúčastniť. A následne naši podporovatelia, čo sú väčšinou vlastníci pôdy, bez odmeny obsluhovali tieto traktory. To sú naši fanúšikovia,“ vysvetľuje.

Mediálne divadlo

Ministerstvo pôdohospodárstva na informácie Korzára reagovalo varovaním pred Iniciatívou poľnohospodárov. Rezort v tlačovej správe uviedol, že protesty boli iba divadlom, ktorému naleteli aj médiá.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozorňuje verejnosť aj médiá, že Iniciatíva poľnohospodárov nikdy nepreukázala koho zastupuje, koľko hektárov pôdy jej členovia obhospodarujú, koľko majú hospodárskych zvierat, či sú vôbec skutoční poľnohospodári a ako prispievajú k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ uvádza ministerstvo.