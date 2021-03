Greenpeace Slovensko adresovalo vláde výzvu, aby finančne podporila dopravné podniky

Greenpeace Slovensko vyzýva vládu, aby finančne podporila dopravné podniky, ktoré zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu (MHD). Organizácia to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala jej hovorkyňa Patrícia Brandysová.

Podľa Greenpeace už vyše roka pracujú vodiči MHD v „prvej línii“, no ich pracovné miesta sú ohrozené pretrvávajúcou krízou. Vláda by preto mala nájsť spôsob, ako finančne podporiť dopravné podniky na Slovensku a zabrániť negatívnym spoločenským dopadom súvisiacim s prípadným prepúšťaním zamestnancov a obmedzením služieb MHD.

„Mobilita je jednou zo základných ľudských potrieb a jej poskytovanie by malo byť prvoradým verejným záujmom. No je to aj zlá správa pre budúcnosť udržateľnej dopravy na Slovensku. Práve kvalitná a dostupná MHD je základom prechodu od áut k ekologickým formám mobility a tým aj súčasťou riešenia klimatickej a ekologickej krízy,” povedal Pavol Fábry, koordinátor klimatickej kampane organizácie Greenpeace.

Organizácia dodala, že vláda by mala riešiť hospodársky a sociálny vplyv pandémie komplexne a jasne si určiť priority. Udržateľná doprava je súčasťou Plánu obnovy. Slovensko si preto podľa nej nemôže dovoliť váhať s podporou verejnej dopravy.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Úrad vlády SR.