Hranice Národného parku Muránska planina by sa mali zmeniť, prebehnúť má aj jeho zonácia

Hranice Národného parku Muránska planina by sa mali od začiatku júla zmeniť. Národný park má prejsť aj zonáciou. Dôvodom je prehodnotenie územia z hľadiska stavu biotopov a prírodných hodnôt ako aj cieľov ochrany.

Takmer celé územie národného parku a ochranného pásma je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Dokument je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vzniknúť majú štyri zóny

Národný park Muránska planina chce rezort vyhlásiť s cieľom ochrany prirodzených procesov či zabezpečiť priaznivý stav 33 biotopov európskeho významu, siedmych biotopov národného významu, 59 druhov rastlín, 45 druhov živočíchov a 19 druhov vtákov.

Národný park sa nachádza v okrese Brezno, Revúca a v okrese Rimavská Sobota. Jeho celková výmera predstavuje viac ako 18-tisíc hektárov.

V rámci národného parku envirorezort navrhuje zóny A, B, C a D, pre ktorý by mal platiť piaty, štvrtý, tretí a druhý stupeň ochrany.

Najväčšia by bola zóna A

Zóna A by mala predstavovať 41,24 percenta výmery navrhovaného národného parku, zóna B so štvrtým stupňom ochrany by mala predstavovať 26,45 percenta územia národného parku, pričom rezort navrhuje jej členenie na podzónu B1 (1154 hektárov) a podzónu B2 (3744 hektára).

Zóna C s tretím stupňom ochrany by mala predstavovať 32,29 percenta územia národného parku a zóna D s druhým stupňom ochrany 0,02 percenta národného parku.

Envirorezort pri vymedzení jednotlivých zón zohľadňoval prítomnosť biotopov, intenzitu lesníckeho a poľnohospodárskeho využívania či iné využívanie územia.