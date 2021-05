Hriňovská mliekareň odmieta zaplatiť pokutu za znečistenie Slatiny, podá žalobu na inšpekciu

Hriňovská mliekareň trvá na tom, že pokuta vo výške 135-tisíc eur za mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) Slatiny nezodpovedá stavu ani vzniknutej situácii. Uviedla to v reakcii pre agentúru SITA.

Podáva obžalobu

Spoločnosť od začiatku konania podľa svojich slov nečakala iné vybavenie odvolania podaného dňa 19. januára 2021. O odvolaní totiž podľa mliekarne rozhoduje totožný orgán Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) ako ten, ktorý pokutu uložil.

Hriňovská mliekareň preto podá v najbližšom období žalobu na príslušný súdny orgán.

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia preskúmalo v odvolacom konaní uloženie pokuty spoločnosti Koliba, a.s. za mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) Slatiny, a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu.

Pokuta viac ako 100-tisíc eur

Tým bol Inšpektorát životného prostredia Bratislava (IŽP BA), stáleho pracoviska Nitra, pričom rozhodnutie bolo z 28. decembra 2020. Výška pokuty uložená podľa vodného zákona sa nemení, pre závažnosť previnenia spoločnosti Koliba zostáva na sume 135 000 eur.

Toto rozhodnutie je konečné a právoplatné. Postup správnych orgánov môže preskúmať súd. SIŽP o tom informovala vo štvrtok.

Čo presne sa stalo?

IŽP BA, stále pracovisko Nitra, riešilo 23. augusta 2020, 24. augusta 2020 a 3. septembra 2020 mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona, ktoré vzniklo 23. augusta 2020 približne o piatej hodine večer.

Z odvodňovacieho rigola na pravom brehu vodného toku Slatina vytekali do toku odpadové vody bielej farby, zapáchajúce po mlieku. Voda v rieke bola tiež sfarbená do biela, ale voda nad zaústením rigola bola čistá a bez zápachu.

V rámci šetrenia IŽP BA, stále pracovisko Nitra zistilo, že príčinou vzniku MZV nebolo len vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená odvodňovacím rigolom do vodného toku Slatina, ale aj vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do podzemných vôd cez drenážnu šachtu bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy.