K efektívnejšiu pestovaniu plodín má poľnohospodárom pomôcť nový robot

Materská spoločnosť Googlu Alphabet predstavila prototyp robota, ktorý skúma na poliach rôzne plodiny s cieľom zvýšiť úrodu. Zariadenia sa pohybujú na vysokých „nohách“, čo zabraňuje poškodeniu rastlín, pričom zbierajú obrovské množstvo dát.

Projekt Mineral je súčasťou spoločnosti X zameranej na vytváranie revolučných technológií meniacich svet. „Veríme, že lepšie nástroje umožnia poľnohospodárom zmeniť spôsob pestovania,“ povedal vedúci projektu Elliott Grant.

Hlavným cieľom tímu je riešiť rastúcu potrebu potravín vo svete.

Súčasné metódy však poľnohospodárom neposkytujú informácie, ktoré potrebujú. „Čo keby sme sledovali každú jednu rastlinu a dali jej presne toľko živín, koľko potrebuje?“ vyhlásil Grant.

Pestovatelia majú informácie o pôde a počasí, no tieto roboty navrhli tak, aby sledovali „ako rastliny rastú a reagujú na svoje prostredie“. „Čo keby sme dokázali rozmotať genetické a environmentálne faktory vedúce k zvýšeniu úrody?“ dodal Grant.

Roboty už vyskúšali na jahodových poliach v Kalifornii či sójových poliach v Illinois, kde robili fotky vo vysokej kvalite a takisto „počítali a klasifikovali každý jeden plod“.

Zariadenie dokáže zaznamenávať aj informácie o výške rastlín, ploche listu či veľkosti ovocia. Všetky tieto dáta prenesú do systému strojového učenia, aby dokázali priniesť užitočné informácie pre poľnohospodárov.

Tvorcovia už plánujú spoluprácu v Argentíne, Kanade a Juhoafrickej republike. Zatiaľ však nepadlo slovo o tom, kedy by sa roboty mohli dostať do predaja.

Thought beancounting was boring? Our AI model brings some color to the field with a „disco vision“ effect that makes it easier for growers to see and count how many soybeans are growing (and grooving) above-ground. https://t.co/S4I9kgFfbc pic.twitter.com/Fkkx8Uei26

— The Team at X (@Theteamatx) May 26, 2020