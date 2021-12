Lesy SR čakajú od januára zmeny v organizačnej štruktúre, zlepší sa aj systém odmeňovania zamestnancov

Cieľom reorganizácie podniku Lesy SR je ekonomická stabilizácia štátneho podniku či atraktívnejšie pracovné pozície. Na osobných nákladoch a nákladoch réžie má ušetriť vyše 4,6 milióna eur ročne.

Organizačná zmena posilní vonkajšiu prevádzku o 67 pracovných miest lesníkov. Nová organizačná štruktúra bude platiť od 1.1.2022. Informoval o tom štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.

Novinky v organizačnej štruktúre

„Zmena organizačnej štruktúry je orientovaná na optimalizáciu nákladov v riadiacej štruktúre na úrovni lesných odštepných závodov. Túto úsporu alokujeme na úroveň lesných správ (podriadená organizačná zložka lesného odštepného závodu) a najmä lesných obvodov, čím sa posilnia jednotlivé činnosti vo vonkajšej prevádzke a súčasne zlepšíme predpoklady pre výkon prírode blízkeho hospodárenia v lese (PBHL),“ uviedol ekonomický riaditeľ Lesy SR Dušan Lašák.

Odštepných závodov bude len 12

Terajších 23 odštepných závodov (OZ) sa zoštíhli na 12. Vznikajú OZ Karpaty so sídlom v Šaštíne-Strážach, OZ Podunajsko so sídlom v Leviciach, OZ Tribeč so sídlom v Topoľčiankach, OZ Považie so sídlom v Trenčíne, OZ Sever so sídlom v Žiline, OZ Tatry so sídlom v Liptovskom Hrádku, OZ Horehronie so sídlom v Čiernom Balogu, OZ Poľana, OZ Gemer so sídlom v Revúcej, OZ Východ so sídlom v Rožňave, OZ Šariš so sídlom v Prešove a OZ Vihorlat so sídlom vo Vranove nad Topľou.

„Pri určovaní sídiel organizačných jednotiek je nevyhnutné prihliadať aj na ekonomické kritériá i geografické podmienky v súlade s našimi prioritnými záujmami. Ide o dlhodobú prosperitu podniku, založenú na zohľadnení našich cieľov, potrieb našich zákazníkov i verejnoprospešného záujmu v súlade s celospoločenskou objednávkou. Zlepší sa aj systém odmeňovania zamestnancov. V neposlednom rade nám ide o efektívne využitie majetku štátu,“ uzavrel generálny riaditeľ organizácie Lesy SR Tibor Kőszeghy.