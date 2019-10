Levočania pripravujú ďalší protest pre neznesiteľný zápach v meste, vraj sa šíri z polí a biofarmy

Levočania sa pre problémy so zápachom v meste opäť chystajú protestovať, naposledy tak urobili ešte v júni. Zápach sa podľa nich šíri z neďalekých polí a miestnej biofarmy.

Na sobotu 12. októbra pripravujú „protestné zhromaždenie proti nečinnosti orgánov štátnej správy a dlhodobej ignorácii problému vo veci neznesiteľného zápachu“. Uskutoční sa v Severnom parku na Námestí Majstra Pavla so začiatkom o 16:00.

„Je to určitá forma nátlaku na kompetentné štátne inštitúcie, aby sa problematike venovali,“ uviedol pre agentúru SITA na margo protestu levočský primátor Miroslav Vilkovský. Domáci spisujú aj petíciu Za čistý vzduch, doteraz ju podpísalo približne tritisíc ľudí. Prípad prešetruje podľa primátora aj polícia.

Zdravotné ťažkosti obyvateľov

Petičiari tvrdia, že opakovane sa vyskytujúci zápach je u mnohých obyvateľoch sprevádzaný zdravotnými ťažkosťami, majú teda obavy o bezpečnosť a zdravie obyvateľov mesta, okolitých obcí a ich návštevníkov.

Vzorky z miesta už preto odobral aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Následne koncom júna Okresný súd Spišská Nová Ves rozhodol, že spoločnosť nemôže aplikovať žiadne látky na pozemkoch mesta.

Súdny spor súvisel s podozrením mesta i samotných Levočanov, že spoločnosť aplikuje iné látky než hnojivá. Obmedzenie sa týka parcely s výmerou viac ako štyri hektáre, ktorú vlastní mesto.

Ako vo štvrtok informoval primátor, mesto dalo nakoniec spoločnosti Tatra Agrolev, s. r. o., výpoveď z mestského pozemku k 31. októbru. Ďalšie parcely sú však v rukách samotných vlastníkov, ktorí ich prenajímajú spoločnosti. „Ostatní vlastníci sa musia rozhodnúť, my nemôže riešiť ich pôdu a vlastnícke vzťahy,“ poznamenal Vilkovský.

Nadmerne obťažujúci zápach

Primátor tvrdí, že podnikateľ ignoruje viaceré povolenia a nedodržiava postupy pri aplikácií látok, kompetencie samosprávy sú však podľa neho veľmi obmedzené.

Ešte v septembri mestské zastupiteľstvo schválilo doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane verejného poriadku na území mesta.

„Keďže pre zapáchajúce látky nie sú určené žiadne limity (číselné vyjadrenie), zápach na účely tohto nariadenia bude považovaný za nadmerne obťažujúci, ak ho za taký označí najmenej desať subjektov nezávisle na sebe v priebehu mesačného obdobia vo forme písomného, elektronického alebo ústneho podania, oznámenia adresovaného Mestskej polícii Levoča alebo Mestskému úradu Levoča,“ uvádza sa v novom VZN.

Ako vo štvrtok potvrdil primátor, ešte 25. septembra sa v tejto súvislosti na mesto obrátilo viac ako dvadsať ľudí. „Kontaktujeme ich, aby nám identifikovali, odkiaľ ide tento zápach a začneme správne konanie,“ dodal.

Zápach v meste neexistuje

Peter Kováč, konateľ spoločnosti, ktorá prevádzkuje biofarmu, označil protest za iniciatívu štatutára mesta spolu s jeho spolupracovníkmi.

„Smrad v Levoči už nie je žiadny, pretože to už robíme bezzápachovo. Stále to vnímam ako štvavú kampaň, zápach v meste neexistuje,“ povedal pre SITA. Odvolal sa na výsledky kontrol, po ktorých mala spoločnosť povolené aplikovať vlastnú produkciu, aj tú, ktorú nakupuje a dováža.

„Doteraz to aplikujeme, len mesto bez toho, aby informovalo verejnosť, že tam nie je nič škodlivé, zatajilo tieto skutočnosti a pokračuje v štvavej kampani. To nakupované hnojivo podlieha možným kontrolám 365 dní v roku už v samotnej výrobe,“ uviedol s tým, že ak by sa tam počas kontrol niečo našlo, výroba by bola zastavená a nič by sa neaplikovalo.

„Všetko bolo kontrolnými ústavmi x-krát skontrolované laboratórne a potvrdili nám platnosť všetkých povolení a certifikátov. Toto je štvavá kampaň, možno porušenie právomoci verejného činiteľa,“ uzavrel Kováč.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.