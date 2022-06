Lučeneckí kriminalisti vyšetrujú pytliaka, nelegálne lovil vo viacerých poľovných revíroch (foto)

Lučeneckí kriminalisti vyšetrujú prípad trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a trestný čin pytliactva. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, 36-ročný muž si bez povolenia zadovážil a prechovával v mieste svojho bydliska streľby schopné zbrane, ktoré podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

Prechovával tiež rôzne strelivo, ktoré pozostávalo z nábojov rôzneho kalibru. Strelné zbrane a strelivo využíval bez oprávnenia na nelegálny lov zveri.

„Podľa zistení lučeneckých kriminalistov nelegálne lovil vo viacerých poľovných revíroch. Jeho cieľom bola prevažne vysoká zver,“ popísala polícia s tým, že svojím konaním muž spôsobil škody, ktoré vyčíslili na viac ako 26-tisíc eur.

V súvislosti s prípadom už bolo 36-ročnému mužovi vznesené obvinenie pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločinu pytliactva.